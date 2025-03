In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond in het teken van de bom die begin deze week werd gedropt en dinsdag serieuzer en serieuzer werd: Yuki Tsunoda zou vanaf de Grand Prix van Japan de vervanger zijn van Liam Lawson bij Red Bull Racing. Lawson zou onder meer niet geïnformeerd zijn door Red Bull, terwijl Verstappen achter de schermen heeft laten weten niet blij te zijn met de coureurswissel en hij Red Bull Racing door omstandigheden zou kunnen verlaten. Dit is de GPFans Recap van 26 maart.

Slaat Red Bull Racing in paniek om zich heen uit angst voor vertrek Verstappen?

Red Bull Racing lijkt in paniek. Liam Lawson schijnt al na twee races uit het zitje naast Max Verstappen te zijn gewipt, maar waarom is de Oostenrijkse grootmacht zo wild om zich heen aan het slaan? Meer lezen over wat er allemaal gaande is achter de schermen bij Red Bull Racing? Klik hier!

AMuS: 'Verstappen kan Red Bull verlaten als auto niet competitief is'

De druk op Red Bull Racing neemt toe nu Max Verstappen serieus lijkt te overwegen te vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties van de RB21. De regerend wereldkampioen, die momenteel tweede staat in het WK achter Lando Norris, heeft in zijn contract een clausule die hem in staat stelt te vertrekken als de auto niet goed genoeg is. Ralf Schumacher denkt dat Verstappen binnen twee tot vier races, uiterlijk in mei, de knoop gaat doorhakken. Meer lezen over wat AMuS te vertellen heeft over wat er achter de schermen gaande is bij Red Bull Racing en Max Verstappen? Klik hier!

'Lawson zo snel vervangen omdat Honda eiste dat de wissel voor Japan zou gebeuren'

Kym Illman vertelt dat de beslissing om Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda zo snel is genomen, omdat Honda als voorwaarde aan een financiële tegemoetkoming zou hebben geëist dat Tsunoda in Japan in de Red Bull zou zitten. Meer lezen over wat de voornaamste reden is dat Lawson nu al teruggezet gaat worden naar Racing Bulls en Tsunoda zijn vervanger naast Verstappen gaat zijn? Klik hier!

Van Haren: "Ook Verstappen is het niet eens met vervangen van Lawson"

Het is nog even wachten op de officiële bevestiging, maar alle seinen lijken op groen te staan voor de omstreden coureurswissel bij Red Bull Racing. Erik van Haren van De Telegraaf, doorgaans uitstekend ingevoerd met alle zaken rondom het team, laat weten wat Max Verstappen vindt van de vreemde gang van zaken. Meer lezen over wat Verstappen denkt van de snelle coureurswissel die Red Bull richting Japan door gaat voeren? Klik hier!

'Lawson niet op de hoogte gebracht over besluit rijderswissel Red Bull Racing'

Het doekt lijkt te zijn gevallen voor Liam Lawson. Op dinsdagavond bracht De Limburger naar buiten dat de Nieuw-Zeelander per direct vervangen wordt bij Red Bull Racing door Yuki Tsunoda. Zelf zou hij hier echter nog niet van op de hoogte zijn gebracht. Meer lezen over de situatie rondom Lawson bij Red Bull Racing en hoe hij vervangen gaat worden? Klik hier!

