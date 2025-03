De druk op Red Bull Racing neemt toe nu Max Verstappen serieus lijkt te overwegen te vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties van de RB21. De regerend wereldkampioen, die momenteel tweede staat in het WK achter Lando Norris, heeft in zijn contract een clausule die hem in staat stelt te vertrekken als de auto niet goed genoeg is. Ralf Schumacher denkt dat Verstappen binnen twee tot vier races, uiterlijk in mei, de knoop gaat doorhakken.

De situatie bij Red Bull begint steeds meer te lijken op het oude, bekende liedje. In China kwam Verstappen niet verder dan de vierde plaats, waar hij op de mediums vastzat, maar wel in staat was de Ferraris in te halen op de hards. Teamchef Christian Horner kon na afloop van de race wel zeggen dat zijn team in de tweede helft van de race sterker was, maar hij moet ook concluderen dat het gat met McLaren groter is dan verwacht. Dat is niet wat men bij Red Bull wil horen, want volgens adviseur Helmut Marko wil Verstappen een auto die altijd kan winnen. De prestatieclausules in zijn contract maken het alleen maar lastiger voor Red Bull, zo weet Schumacher.

Verstappen ruilt met Russell?

Volgens Auto, Motor und Sport is de situatie bij Red Bull uiterst zorgwekkend. De verontrustende signalen omtrent de inconsistentie van de RB21 gaan hand in hand met berichten dat er intern de nodige onrust heerst, mede door de tegenvallende performance sinds vorig jaar. Schumacher denkt bovendien dat een ruil tussen Verstappen en George Russell best realistisch is als de Nederlander gaat overstappen. Mercedes wordt momenteel door sommigen gezien als het meest logische alternatief, al zijn daar nog vragen over de financiële mogelijkheden. De andere topcoureurs zijn immers al vastgelegd bij andere teams en dat maakt het nog lastiger Verstappen te vervangen.

Druk op Red Bull neemt toe

Horner en Marko hebben inmiddels een gesprek ingepland in Milton Keynes om de situatie tot in detail door te nemen. Ze willen de ingenieurs het vuur aan de schenen leggen als het gaat om de technische problemen en wat er gedaan gaat worden om deze op te lossen, ook Verstappen zal acte de presence geven. Met de nieuwe motorreglementen in 2026 in aantocht ligt de druk nog iets meer op de ketel. De komende weken worden dan ook cruciaal voor Red Bull, dat moet bewijzen Verstappen een winnende en betrouwbare auto te kunnen geven.