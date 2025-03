Red Bull Racing lijkt in paniek. Liam Lawson schijnt al na twee races uit het zitje naast Max Verstappen te zijn gewipt, maar waarom is de Oostenrijkse grootmacht zo wild om zich heen aan het slaan?

Wat sinds zondagavond rond ging in het geruchtencircuit, werd dinsdagavond door De Limburger en De Telegraaf als officieel naar buiten gebracht: Liam Lawson is door Red Bull Racing uit het zitje naast Max Vestappen gewipt en komt vanaf het aanstaande raceweekend in Japan uit voor zusterteam Racing Bulls. Yuki Tsunoda, die eind vorig jaar nog door Red Bull als niet goed genoeg voor de grootmacht werd beschouwd en waar de afgelopen jaren weinig positiefs over is gezegd, bewandelt de omgekeerde weg. Het is een zeer opmerkelijke gang van zaken, en op het eerste gezicht lijkt een logische verklaring ver te zoeken.

Bizarre beslissing Red Bull Racing

Natuurlijk, Lawson presteerde zeer ondermaats in de eerste twee raceweekenden. Met een achttiende startplaats en een DNF op zondag begon zijn seizoen teleurstellend in Australië. In China werd er vervolgens geen progressie geboekt. De 22-jarige coureur kwalificeerde zich zowel voor de sprintrace als de Grand Prix op de twintigste en laatste plaats en wist beide keren vervolgens niet ver genoeg naar voren te rijden om punten te scoren.

Maar het is een bizarre beslissing om een 22-jarige coureur met minimale ervaring in de Formule 1 al na twee races de deur uit te bonjouren. Helemaal aangezien de RB21 momenteel een hondenhok van een auto is. Zelfs Verstappen, naar wiens hand de auto wordt ontwikkeld, heeft grote moeite om een competitieve snelheid uit de auto te halen. In China noemde hij deze nog "extreem moeilijk te besturen."

Het besluit om Lawson en Tsunoda nú al om te wisselen, lijkt kant noch wal te raken. Niet alleen loop je als Red Bull de kans dat je Lawson, een Red Bull-junior en de meest potentievolle coureur uit de rijderspool, een mentale tik uitdeelt die hij niet meer te bovenkomt, je zorgt ook voor disbalans bij zusterteam Racing Bulls. Tsunoda en Isack Hadjar zijn daar allebei uitstekend aan het seizoen begonnen. En als die Red Bull zo moeilijk te besturen is, waarom zou Tsunoda het dan zonder eerst een langere tijd te mogen wennen, wél vanaf dag één direct veel beter doen? Het voelt enorm onlogisch om al na twee raceweekenden de boel zo overhoop te gooien.

Red Bull loopt risico Verstappen weg te jagen

Helemaal als je als Red Bull zijnde weet dat je grote kampioen, Verstappen, één ding het allerbelangrijkst vindt: rust in de tent. De Limburger heeft vorig jaar, te midden van alle commotie over onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag en vertrekkende kopstukken, meerdere keren aangegeven dat hij wil dat de rust terugkeert binnen het team. Naar verluidt was hij daarom ook geen voorstander van het vertrek van Pérez, en er wordt ook nu in de media geschreven dat Verstappen absoluut tegen het voorstel was om Lawson nu al te slachtofferen. Hier zou de Red Bull-top compleet aan voorbij zijn gegaan.

Dus waarom is Red Bull bereidt enorme imagoschade op te lopen, Verstappen tegen zich in het harnas te jagen, hun eigen junior Lawson een enorme mentale klap te geven, de kans te lopen dat ook Tsunoda in de RB21 door het ijs zakt en zusterteam Racing Bulls te destabiliseren? Wellicht moeten we het zoeken in het contract van de viervoudig wereldkampioen.

Paniek vanwege prestatieclausule Verstappen?

We weten dat Verstappen prestatieclausules in zijn contract heeft staan en dat hij bij het team mag vertrekken als de performance niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het zou dus zomaar kunnen dat Verstappen de deur achter zich dicht mag trekken bij Red Bull Racing als bijvoorbeeld niet minimaal de tweede of derde plaats bij de constructeurs wordt behaald.

Dat zou de paniek bij de Red Bull-top kunnen verklaren. Want nu duidelijk is dat de performance van de auto tegenvalt en Red Bull - volgens Verstappen - het derde of vierde team is, ga je meer dan ooit een tweede rijder nodig hebben die goede punten weet te scoren. En stel je voor dat Verstappen vertrekt.

Red Bull Racing verliest dan niet alleen de beste rijder op de grid, maar dan blijven ze ook achter met een auto waar de afgelopen vijf jaar niemand consistent goed mee overweg kon, behalve de Nederlander. De filosofie van Red Bull is al jaren deels gebaseerd op de rijstijl van Verstappen en we weten allemaal dat die met een extreem gevoelige voorkant van de auto behoorlijk uniek is.

Is de Nederlander al afscheid aan het nemen?

Het hele verhaal voelt aan alle kanten raar. Verstappen verscheen na afloop van de race in China ook met een grote glimlach voor de camera, terwijl de vierde plaats het maximaal haalbare was. Het kan zijn dat de Nederlander met zijn eerste kind op komst en vier wereldtitels op zak inziet dat er meer is dan je leven wagen op het asfalt. Het zou echter ook zo kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld ook Robert Doornbos vermoedt, dat Verstappen het allemaal niet zoveel meer interesseert omdat hij al weet dat hij bij het team gaat vertrekken. Het is immers een publiek geheim dat zowel Mercedes als Aston Martin bereid zijn erg diep in de buidel te tasten voor de handtekening van de Nederlander.

Waarom maakt Honda tien miljoen over?

Wat ook moeilijk te verklaren is, is dat Honda volgens De Limburger circa tien miljoen euro aan sponsorgeld heeft overgemaakt naar Red Bull Racing om Tsunoda in dat zitje te krijgen. Natuurlijk, een Japanner in een Red Bull tijdens de Japanse Grand Prix is voor het Japanse Honda onbetaalbare marketing, maar Honda verbreekt na dit jaar de laatste banden met Red Bull Racing, en heeft daarnaast eerder al laten weten dat de financiële steun voor Tsunoda zou stoppen.

Het is ook niet zonder risico. Want is een Japanner in een Red Bull op P18 in zijn thuisrace, beter dan een Japanner in een Racing Bull op P8 in zijn thuisrace? Als die auto echt zo lastig te besturen is als Verstappen zegt, zou je zeggen dat Tsunoda bij het zusterteam betere papieren heeft voor een goed resultaat.