Het doekt lijkt te zijn gevallen voor Liam Lawson. Op dinsdagavond bracht De Limburger naar buiten dat de Nieuw-Zeelander per direct vervangen wordt bij Red Bull Racing door Yuki Tsunoda. Zelf zou hij hier echter nog niet van op de hoogte zijn gebracht.

Het Formule 1-seizoen is nog maar twee raceweekenden oud, maar de chaos binnen Red Bull Racing lijkt alweer uit te zijn gebarsten. Liam Lawson kende in Australië en China twee zeer teleurstellende raceweekenden in dienst van de Oostenrijkse grootmacht, en na een noodbijeenkomst in Dubai, zou de Red Bull-top hebben besloten om de 22-jarige coureur nog vóór de Grand Prix van Japan om te ruilen met Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda. Dit gerucht stak zondag voor het eerst de kop op, maar verschillende media melden het nu als officieel.

Rijderswissel bij Red Bull

De Limburger bracht het nieuws dinsdagavond naar buiten: een klein regionaal dagblad, maar in het verleden vaker erg betrouwbaar gebleken met nieuws rondom Max Verstappen. Ook De Telegraaf schreef dat de wissel eraan gaat komen. Het zou een enorme klap zijn voor Lawson, die dus al na twee races weer uit het zitje naast de viervoudig wereldkampioen wordt gewipt. Maar het kan nog erger: Lawson zou het nieuws gister zelf ook in de media hebben gelezen.

Lawson wist van niets

"Er was een meeting in Dubai om te bespreken wat er moest gebeuren met het Red Bull-zitje, want Liam heeft niet één punt gescoord in twee races", vertelt Formule 1-fotograaf Kym Illman op zijn eigen social media. "Als ze een uitdager voor het constructeurskampioenschap willen zijn, hebben ze een tweede coureur nodig die punten scoort.

"Eén van de interessante dingen hieraan is dat dit verhaal gebracht werd door Jack Martens, hij werkt voor een kleine publicatie in Nederland genaamd De Limburger. Ik heb echter begrepen dat, en dit is verschrikkelijk, dat Liam niet op de hoogte is gebracht van de beslissing. Hij heeft het gehoord toen het verhaal naar buiten werd gebracht. Dat is een verschrikkelijk iets om een jonge vent aan te doen."

Red Bull Racing zelf heeft nog niets naar buiten gebracht, al is de verwachting volgens verschillende media dat er in de loop van deze week een officiële bevestiging zal komen.

