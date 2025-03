Het is nog even wachten op de officiële bevestiging, maar alle seinen lijken op groen te staan voor de omstreden coureurswissel bij Red Bull Racing. Erik van Haren van De Telegraaf, doorgaans uitstekend ingevoerd met alle zaken rondom het team, laat weten wat Max Verstappen vindt van de vreemde gang van zaken.

De weinige dagen van Liam Lawson bij het team van Red Bull lijken geteld. De Nieuw-Zeelander kreeg vorig jaar te horen dat hij de man werd die doorgeschoven werd naar de hoofdmacht van het team om de teleurstellende Sergio Pérez te vervangen naast Verstappen. Een opmerkelijk keuze van het team, daar Yuki Tsunoda inmiddels toch een grote bak ervaring opgedaan had in de koningsklasse en Lawson slechts een half seizoen meedraaide bij het team. Toch ging Red Bull voor de jongeling en dat lijkt nu een keuze te worden waar de Oostenrijkse formatie spijt als haren op hun hoofd te krijgen van die beslissing eind vorig seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull voor joker

Lawson zakt in de eerste twee races van het seizoen namelijk enorm door het ijs en dus is men in spoedberaad gegaan om hem alsnog te vervangen met de meer geroutineerde Tsunoda, een keuze die daadwerkelijk gemaakt lijkt te worden na berichten van De Limburger en De Telegraaf op maandagavond. Red Bull hield die dag topoverleg in Dubai en daar zou men besloten hebben nu - na slechts twee races - al geen vertrouwen meer te hebben dat het goedkomt met Lawson dit seizoen in de Red Bull en op tijd in te grijpen om erger te voorkomen. Een beslissing die het team na de opmerkelijke keuze om voor Lawson te gaan in eerste instantie wél ervoor zorgt dat het team flink voor joker staat.

Wat vindt Verstappen?

Het is de vraag hoe Verstappen het allemaal beleefd, maar daar kan de eerder genoemde Van Haren wel antwoord op geven: "Wie beweert dat Verstappen alle macht zou hebben bij Red Bull, heeft het mis. Ook de Limburger (27) is het niet eens met de beslissing van de teamleiding om zo snel al in te grijpen. De Red Bull-top zelf besloot in al zijn wijsheid vorig jaar om Lawson – ondanks slechts elf Grand Prixs ervaring – voor de leeuwen te gooien. Hem zo snel vervangen, leidt in de rest van de paddock tot hoongelach en bezorgt de Nieuw-Zeelander zelf een enorme deuk in zijn vertrouwen. Het was logischer en eerlijker geweest om Lawson volgende week in het Japanse Suzuka in ieder geval nog een kans te gunnen in de auto van het vlaggenschip. Dat circuit kent hij immers al."

Gerelateerd