Kym Illman vertelt dat de beslissing om Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda zo snel is genomen, omdat Honda als voorwaarde aan een financiële tegemoetkoming zou hebben geëist dat Tsunoda in Japan in de Red Bull zou zitten.

Red Bull Racing heeft nog niets naar buiten gebracht, maar het lijkt inmiddels helemaal zeker dat Liam Lawson al na twee races uit zijn stoetje is gewipt, en vanaf het aanstaande raceweekend in Japan weer achter het stuur zit bij het team van Racing Bulls. Yuki Tsunoda bewandelt de omgekeerde weg en krijgt nu zijn kans om te laten zien wat hij waard is naast de viervoudig wereldkampioen. Het is een zeer opmerkelijke beslissing van Red Bull Racing, omdat Lawson slechts twee raceweekenden de kans heeft gekregen bij de Oostenrijkse grootmacht.

Honda bood tien miljoen

Volgens Formule 1-fotograaf Kym Illman speelt geld hier een grote rol: "Waarom is dit besluit zo snel genomen? Nou, Japan is een belangrijke race voor Honda. Honda betaalt al iets van tien miljoen dollar om Yuki in het team van Racing Bulls te laten rijden", vertelt hij op zijn eigen TikTok-kanaal. "Vorig jaar hebben ze Red Bull nog eens tien miljoen euro geboden, als Yuki de promotie naar de hoofdmacht zou krijgen. Red Bull zei nee, en gingen voor Liam."

Grand Prix van Japan als voorwaarde

Illman vervolgt: "Toen ze zich bij Red Bull realiseerden dat het niet goed ging met Liam, zijn ze ergens in de afgelopen zeven dagen teruggegaan naar Honda en hebben ze gezegd: 'zouden jullie nu ook extra geld betalen als we hem naar Red Bull Racing halen?' Volgens bronnen zou het gaan om nog eens tien miljoen euro, maar Honda eiste dat hij dan in Japan al in de auto zou zitten. Dat is over een week. Dat geeft hun natuurlijk enorme publiciteit." Daarmee doelt hij op het feit dat de Grand Prix van Japan voor zowel Tsunoda als Honda een thuisrace is.

