The New Zealand Herald, de grootste en meest gelezen krant van Nieuw-Zeeland, heeft vanochtend groots uitgepakt met het nieuws dat landgenoot Liam Lawson vervangen zou zijn bij Red Bull Racing. De krant kraakt het beleid van de Oostenrijkse renstal en stelt dat Lawson uberhaupt nooit aangesteld had mogen worden.

Het was voor de Nieuw-Zeelanders ook een verrassing toen ze vanochtend wakker werden. Plots werden ze geconfronteerd met het nieuws dat hun nationale ster al na twee races zou zijn vervangen door Yuki Tsunoda. Het nieuws werd door de Nieuw-Zeelandse krant opgepikt vanuit Nederland. "Als we de berichten uit Nederland mogen geloven, is het team het geduld met Liam Lawson al verloren. De Kiwi wordt geruild voor de Japanse coureur Yuki Tsunoda, die van Racing Bulls naar Red Bull gaat, terwijl Lawson de andere kant op gaat.In zekere zin is het geen verrassing. Red Bull heeft een geschiedenis van het wisselen van coureurs als de kloof met teamgenoot en wereldkampioen Max Verstappen te groot is", zo schrijven zij.

'Red Bull moet de schuld op zich nemen, niet Lawson

Maar de grootste krant van het land neemt Lawson niets kwalijk. "Het is Red Bull en niet de 23-jarige Lawson die de schuld voor de situatie op zich moet nemen. Hoe konden ze de enorme risico's niet zien om hem voor 2025 te contracteren, terwijl hij slechts 11 Grands Prix in twee seizoenen bij hun juniorenteam op zijn naam had staan?", zo vragen ze zich in Nieuw-Zeeland af. De krant stelt dat zelfs Max Verstappen meer ervaring had voordat hij op piepjonge leeftijd werd gepromoveerd naar het hoofdteam van Red Bull. Er is dan ook geen begrip voor het feit dat Lawson waarschijnlijk al na twee races het veld moet ruimen.

Lawson 'vreselijk kwetsbaar' gemaakt door Red Bull

"Lawson was in het begin al zo ver van het front afgedreven, dat was altijd al een risico. Het is verbijsterend dat ze, nadat ze hem in eerste instantie met zo weinig ervaring hebben gepromoveerd, overwegen hem niet de tijd te geven die hij nodig heeft om zich aan te passen en te veranderen. Ze hebben hem vreselijk kwetsbaar gemaakt", zo klinkt het. Volgens de krant kan de Red Bull-leiding nog wel wat leren van Lawson. "Lawson is open, verantwoordelijk en eerlijk geweest over zijn prestaties tot nu toe. Wat zijn lot ook is, het is onwaarschijnlijk dat we dezelfde verantwoordelijkheid zullen zien van de leiding van Red Bull."

