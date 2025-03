Max Verstappen zou zijn zinnen hebben gezet op een vertrek bij Red Bull Racing. Dit zegt oud-coureur Ralf Schumacher. Verstappen ziet zijn team steeds verder wegzakken op het gebied van performance, en met de nieuwe motorreglementen voor de boeg, is een vertrek misschien de beste optie. Er is alleen één probleem, stelt Schumacher.

Red Bull Racing begon vorig jaar terrein te verliezen op het gebied van performance en zag Ferrari en McLaren met rasse schreden dichterbij komen. Verstappen had gehoopt dat zijn team het in 2025 kon omdraaien, maar vooralsnog lijkt het daar niet op. Verstappen zelf weet de problemen nog goed te verbloemen, maar teamgenoot Liam Lawson laat zien dat de RB21 niet zo sterk is als gehoopt. Verstappen durft zich daarnaast ook niet vast te klampen aan 2026, want dan treden de nieuwe motorreglementen in werking. Red Bull is een samenwerking aangegaan met Ford, maar de eerste signalen zijn nog niet bijster positief. Als hij wil blijven winnen dan is een vertrek mogelijk de beste optie. Maar waar kan hij naartoe?

F1-team kon salaris Verstappen niet ophoesten

Er klonken recentelijk geluiden dat Aston Martin achter de schermen druk bezig is alles gereed te maken voor de komst van Verstappen, maar volgens Schumacher heeft de Nederlander zijn zinnen in eerste instantie gezet op een ander team. Echter, zij kunnen zijn astronomische salaris op dit moment niet ophoesten. "Het team waar hij [Verstappen] heen wilde, of in ieder geval één team dat erg geïnteresseerd in hem was, heeft waarschijnlijk niet de financiële middelen om aan zijn salarisverwachtingen te voldoen." Schumacher insinueert dat er al gesprekken zijn gevoerd en dat er al bedragen op tafel zijn gegooid. "Laten we zeggen dat er dus problemen waren", zo zegt hij.

Mercedes eerste optie voor Verstappen?

Het team waar Schumacher op doelt, is Mercedes. Toto Wolff heeft in het verleden al meermaals geprobeerd Verstappen te verleiden tot een overstap, maar vooralsnog is het er niet van gekomen. Vorig seizoen probeerde Wolff het ook nog ten tijde van alle onrust bij Red Bull, maar uiteindelijk bleef Verstappen toch op het vertrouwde nest. Mercedes koos toen voor Andrea Kimi Antonelli.