Liam Lawson en Yuki Tsunoda zouden in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan van stoeltje wisselen, zo wisten diverse media gisteren te melden. Tsunoda wordt dan bij Red Bull Racing de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, terwijl Lawson gedegradeerd wordt naar het zitje bij Racing Bulls. Een woordvoerder van Red Bull heeft nu gereageerd en laat de spanning verder oplopen.

Gisterenavond kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull Racing de knoop zou hebben doorgehakt wat betreft de toekomst van Lawson bij het team. De Nieuw-Zeelandse coureur heeft pas twee raceweekenden achter de rug bij de hoofdmacht, maar stelde dusdanig teleur dat alle alarmbellen afgingen. Adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner zouden naar verluidt na afloop van de Grand Prix van China, waarin Lawson - na alle diskwalificaties - als twaalfde werd geklasseerd, om tafel zijn gegaan om de toekomst te bespreken. Het resultaat zou een coureurswissel zijn tussen Lawson en Tsunoda met ingang van de Japanese Grand Prix, de thuisrace van laatstgenoemde rijder. RaceFans zocht contact met Red Bull omtrent dit nieuws, maar kreeg een reactie de spanning alleen maar verder doet toenemen.

Red Bull reageert, wil geruchten Lawson niet bevestigen

Lawson wist in zijn eerste twee weekenden voor Red Bull niet te imponeren. De Kiwi bleef ver achter bij teamgenoot Verstappen en eindigde in sommige sessies zelfs als laatste. En dat is een probleem voor Red Bull, want zij zouden naar verluidt Verstappen alleen aan z'n contract - dat loopt tot medio 2028 - kunnen houden als Red Bull minstens derde wordt in het constructeurskampioenschap. En dus moeten er door twee coureurs punten worden gescoord. Red Bull lijkt dan ook niet te willen wachten en grijpt direct in, zo werd gisteren door diverse toonaangevende media gemeld. Maar omdat een officiële bevestiging ontbrak, zocht RaceFans contact met Red Bull om antwoorden te krijgen. Echter, de woordvoerder van Red Bull 'wilde de berichten niet bevestigen', zo meldt bovengenoemd medium.

Wie zwijgt, stemt toe?

Hierdoor neemt de spanning alleen maar toe, want als het niet waar is, waarom zou je als Red Bull zijnde de berichten dan niet afdoen als onzin? En het nieuws (nog) niet willen bevestigen, betekent niet dat het niet waar is. En we kennen allemaal de uitspraak 'wie zwijgt, stemt toe'. En dat lijkt Red Bull in dit geval toch een beetje te doen. Enfin, de spanning neemt toe en het blijft wachten op een officiële aankondiging vanuit het Oostenrijkse kamp. Wordt ongetwijfeld vervolgd.