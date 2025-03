Vier coureurs worden vóór start GP China al onderzocht door stewards

De F1 Grand Prix van China gaat zo direct van start op het Shanghai International Circuit, maar er worden al vier coureurs onderzocht door de stewards. Ze zouden regels hebben overtreden die in de officiële notities staan van wedstrijdleider Rui Marques.

Oscar Piastri mag vanaf de pole position vertrekken met naast hem George Russell. Kampioenschapsleider Lando Norris heeft genoegen moeten nemen met de derde stek. Hij deelt de tweede rij met Max Verstappen. Lewis Hamilton won de Sprint, maar zal de Grand Prix vanaf P5 beginnen voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda en Alexander Albon completeren de top tien op de grid.

Instructie niet op juiste manier gevolgd

Albon is één van de coureurs die wordt onderzocht door de FIA. Daar komen ook nog de Haas van Ollie Bearman bij evenals Kick Sauber-coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg.

In de officiële notities van Marques staat dat "proefstarts alleen gedaan mogen worden op het asfalt aan de rechterkant bij het uitrijden van de pitstraat voor het einde van de pitmuur. Om twijfel te vermijden, dit is voor wanneer de uitgang van de pits open is voor de Sprint en de race."

De bovenstaande vier coureurs hebben deze instructie niet op de juiste manier gevolgd en worden dus onderzocht. Ze lopen risico op een straf, maar wat de straf kan zijn, is nog niet bekend.

