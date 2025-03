Dr. Helmut Marko deed vorige weekeinde een pittige uitspraak over Racing Bulls-coureur Isack Hadjar. Nadat de 20-jarige coureur crashte in de formatieronde voor de Grand Prix van Australië liep hij met tranen in zijn ogen terug naar de paddock, waar hij werd getroost door Anthony Hamilton. Marko noemde het moment "gênant". Christian Horner reageert nu op deze uitspraak.

Hadjar kende een veelbelovend begin van het weekend in Melbourne, waar hij zich als elfde wist te kwalificeren voor de hoofdrace. Hiermee was de Franse Algerijn de snelste van alle rookies op de baan. Echter, tijdens de formatieronde voor de hoofdrace ging het mis. Op een natte baan verloor Hadjar de controle over zijn auto en crashte hij. Hij was per direct uitgeschakeld en dit ging hem niet in de koude kleren zitten. Met zijn helm op, hoofd naar beneden en tranen in de ogen beende hij terug door de paddock. Daar werd hij opgevangen door de vader van Lewis Hamilton, die hem enkele bemoedigende woorden toesprak. Marko was echter niet te spreken over de emoties die Hadjar de vrije loop liet.

Marko kon "tranentrekkende show" Hadjar niet waarderen

Marko stelde na afloop van de race dat Hadjar "een tranentrekkende show" opvoerde en noemde het "erg gênant". Pittige uitspraken van de leermeester die bekend staat het hart op de tong te hebben. Marko kreeg dan ook veel kritiek op zijn uitspraken, maar Red Bull-teambaas Horner neemt het voor hem op. Volgens de teamchef moet men niet te zwaar tillen aan de woorden van Marko, die volgens hem van de oude stempel is en daardoor geen fan is van een kwetsbare opstelling.

Horner springt in de bres voor 'old school' Marko

"Kijk, Helmut is old school en hij zal altijd zijn eigen mening hebben", zo wordt Horner geciteerd door Motorsport.com. Daar is ook niets mis mee, stelt de teambaas. "Daar heeft hij [Marko] recht op", besluit de Brit. Hadjar kan het dit weekend in China opnieuw proberen. Tijdens de kwalificatie voor de Sprint kwalificeerde hij zich als vijftiende via SQ2. Een redelijk resultaat, maar niet zo sterk als dat van zijn teamgenoot. Yuki Tsunoda kwalificeerde zich knap als achtste, voor Alexander Albon en Lance Stroll.

