Het Shanghai International Circuit is dit weekend niet alleen gastheer van de Grand Prix van China voor de Formule 1, maar ook voor de F1 Academy. De vrije training werd lang onderbroken vanwege een nogal opmerkelijke crash tussen de coureurs van Racing Bulls en Williams.

De F1 Academy is een Formule 4-kampioenschap waarin alleen vrouwelijke coureurs deelnemen. In China wordt er begonnen aan een derde seizoen, natuurlijk in het voorprogramma van de Formule 1. De dames zullen ook racen in Saoedi-Arabië, Miami, Montreal, Zandvoort, Singapore en Las Vegas. Het veld is uitgebreid tot 18 auto's, verdeeld over zes teams. Tegelijkertijd moet ieder F1-team tenminste één vrouwelijke coureur in de F1 Academy ondersteunen en dus zien we de dames in de kleurstellingen uitkomen van de Formule 1.

Crash tijdens opwarmen banden

Het weekend van de F1 Academy begon natuurlijk met een vrije training en deze werd vlak voor de trainingssessie van de Formule 1 gehouden in de ochtend in China. Halverwege de sessie kwamen de rode vlaggen uit voor een knullig ongeluk. Op het rechte stuk tussen bochten 13 en 14 van het Shanghai International Circuit was Rafaela Ferreira aan het slingeren om temperatuur in de banden te krijgen. De Braziliaanse krijgt steun van Red Bull via zusterteam Racing Bulls. Lia Block van Williams wilde haar inhalen, maar de twee raakten elkaar. Het resulteerde in een flinke klapper voor Block, de dochter van de bekende en helaas overleden Ken Block. Bekijk de beelden hier.

Het is nog niet bekend of er een straf wordt uitgedeeld.* Doriane Pin van Mercedes, de vicekampioen van vorig jaar en voor dit seizoen de favoriet nu kampioen Abbi Pulling uit de F1 Academy is gestapt om de GB3 te doen, was het snelst in de vrije training met een 2:04.198, 0.099 seconden voor Tina Hausmann van Aston Martin. De twee Nederlandse dames, Maya Weug van Ferrari en Nina Gademan van Alpine, belandden allebei in de top vijf achter Chloe Chambers van Red Bull-Ford.

*UPDATE (6:20 uur): De F1 Academy heeft zojuist aangekondigd dat Rafaela Ferreira een gridstraf heeft gekregen van drie posities.

