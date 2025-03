Max Verstappen kon zijn lach niet inhouden toen hij donderdag tijdens de persconferentie van de coureurs voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van China hoorde dat Lando Norris flink tekeer was gegaan tegen zijn eigen McLaren. Ondanks zijn overwinning in Australië, was Norris niet te spreken over de besturing van zijn MCL39.

Het kwam als een verrassing dat Norris zo kritisch was over zijn eigen auto, een auto waarmee hij een indrukwekkende overwinning boekte in Australië en Verstappen nipt voorbleef. Ondanks zijn succes, was Norris niet te spreken over de McLaren, die hij omschreef als 'extreem' moeilijk te besturen en niet passend bij zijn rijstijl. Het leverde Verstappen de vraag op waarom Norris, ondanks zijn prestatie, toch zo klaagde over zijn auto. "Wat vindt hij niet fijn, welke auto? Zijn eigen auto?! Misschien maakte hij een grapje?", reageerde Verstappen.

Verstappen wil scenario's niet vergelijken

Verstappen, die zelf ook weet hoe het is om in een auto te rijden die niet naar wens is, wilde echter niet te veel vergelijkingen maken met zijn eigen situatie bij Red Bull begin 2024. "Ik wil scenario's zeker niet vergelijken. Vorig jaar, toen we begonnen, klaagde ik natuurlijk al dat sommige dingen niet naar mijn zin waren. Desondanks wonnen we nog steeds. Het is onmogelijk om zoiets met elkaar te vergelijken. Bij ons was de gehele balans niet op orde, niet alleen de voorkant."

Verstappen lacht om Norris, maar weet dat er hard gewerkt wordt

Hoewel Verstappen er wel om kan lachen, weet hij ook dat zowel McLaren als Red Bull hard aan het werk zijn om hun auto's te optimaliseren. "De auto rijdt zeker anders dan vorig jaar, op een positieve manier. Nu hangt het er alleen nog vanaf of we meer performance en betere rondetijden kunnen neerzetten, ten opzichte van wat we nu missen. Het is tot op zekere hoogte een gebalanceerde auto, maar ik denk niet dat we er al zijn," aldus Verstappen, die weet dat het de komende races nog wel eens spannend kan worden tussen de twee teams.