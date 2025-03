De Formule 1 is terug in China voor de Grand Prix van 2025 en het belooft een weekend vol spektakel en strategie te worden. Met de eerste sprintrace van het seizoen op het programma, is het zaak om net zoals afgelopen weekend goed op de tijden te letten.

Het Formule 1-seizoen 2025 werd afgelopen weekend in Melbourne op een klassieke manier gestart met de Grand Prix van Australië. Lando Norris won de race na twee chaotische uren voor Max Verstappen en George Russell. Het was het begin van een dubbel header, die komend weekend gaat eindigen in China. De regen speelde vorig weekend een grote rol, maar dit lijkt komend weekend in Shanghai niet het geval te gaan zijn. Vorig jaar won Verstappen bij de terugkeer van de Grand Prix van China (voor het eerst sinds 2019 door corona) de race.

Hoe laat begint de sprintkwalificatie in China?

We trappen het weekend vrijdag vroeg af met de eerste vrije training, die van 04:30 uur tot 05:30 uur op het programma staat. Na een kortstondige pauze, is het daarna al tijd voor de sprintkwalificatie om 08:30 uur tot ongeveer 09:14 uur. De volgorde van deze kwalificatie gaat bepalen in welke volgorde de coureurs gaan starten tijdens de eerste sprintrace van het seizoen, die op zaterdag om 04:00 uur verreden gaat worden.

Tijdschema F1 GP van China

Onderstaand vind je het volledige tijdschema voor de vrijdag van de F1 GP van China. Door het tijdsverschil tussen Nederland en China is het zaak je planning goed af te stemmen, zodat je niets van de actie mist. De vroege ochtendsessies vragen wellicht om een aangepast slaapritme voor de échte fans.

Vrijdag 21 maart:

04:30 - 05:30 uur – Eerste vrije training

08:30 - 09:14 uur – Sprintkwalificatie

