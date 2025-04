Twee vrouwelijke coureurs die we kennen uit de F1 Academy, moesten afgelopen weekend naar het ziekenhuis. Het gaat om Nina Gademan en Marta García, maar gelukkig vermaken ze het ondertussen goed. Beiden maakten ieder een angstaanjagend ongeluk mee.

García werd in 2023 de allereerste kampioen in de F1 Academy, het bekende Formule 4-kampioenschap voor vrouwelijke coureurs onder de koningsklasse. Het leverde haar een contract op bij de Iron Dames, een zeer competitief en succesvol damesteam in de GT-racerij en de formulewagens. García doet dit seizoen mee aan de Michelin Le Mans Cup en ze lag zaterdagavond aan de leiding van de GT3-klasse tijdens de seizoensopener op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Eliseo Donno probeerde achterlangs haar te kruisen op het rechte stuk tussen Campsa en La Caixa, maar vergiste zich in de lengte van de neus van zijn AF Corse-Ferrari en tikte García op hoge snelheid van de baan.

Rook ingeademd

De Spaanse kwam met een klap van 21G in de bandenmuur terecht en katapulteerde in een vuurzee terug het circuit op. Het geluk bij een ongeluk was dat de rest van het veld haar zwaar beschadigde roze Porsche wist te ontwijken. "Ik kon mijn deur niet open krijgen, omdat deze vastzat door de impact. Ik begon in paniek te raken, toen meer en meer rook naar binnenkwam", beschreef García. "De marshals sloopten de bijrijdersdeur eraf en trokken mij eruit. Ik ben hun zo dankbaar dat ze snel hebben gereageerd." Ze verbleef twee nachten in het ziekenhuis, omdat ze rook had ingeademd en duizelig voelde. Uiteindelijk zijn er geen breuken of ander letsel gevonden in scans en dus mocht ze na die twee nachten het ziekenhuis verlaten.

Forse klapper tijdens Saoedische test

Tegelijkertijd organiseerde de F1 Academy drie testdagen op het Jeddah Corniche Circuit, twee weken dus voordat er daadwerkelijk geracet gaat worden in het voorprogramma van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Nina Gademan kwam richting het einde van de tweede dag hard in de muur terecht in bocht 5. Er werd eerste een officiële update uitgebracht dat de Nederlandse dame bij bewustzijn was, maar wel naar het ziekenhuis moest om alles na te laten kijken. Gelukkig bleek de door Alpine-gesteunde Prema-coureur oké, maar ze zou niet in actie komen op de laatste testdag in het Midden-Oosten. Tevens was haar F1 Academy-bolide te zwaar beschadigd om nog gerepareerd te kunnen worden.

