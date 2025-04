Hoewel de toekomst van Jack Doohan, met reservecoureur Franco Colapinto die zijn kans afwacht, nog altijd onzeker is, lijkt de Grand Prix van Bahrein misschien ook in gevaar te komen voor de Australiër. Zo meldt NextGen-Auto dat Doohan nog altijd onder medisch toezicht staat na zijn crash van afgelopen vrijdag op Suzuka.

Doohan stond vrijdag wederom in een negatief daglicht, toen hij zijn DRS-klep van de Alpine openhield bij het ingaan van de eerste bocht op Suzuka. Een zware crash was uiteindelijk het gevolg, maar dankzij de monteurs van Alpine kon Doohan het raceweekend toch afmaken. Dat ging overigens niet zonder problemen. Zo kon Doohan zichzelf nog wel belonen door van P19 naar de vijftiende plek te rijden, maar moest hij door een Alpine-monteur en Esteban Ocon worden geholpen bij het uitstappen uit de auto.

Artikel gaat verder onder video

Colapinto loert op kans, Doohan misschien langs de kant met verwonding

Tegelijkertijd speelt de inzet van Colapinto ook een rol. Voor de Argentijnse reservecoureur van Alpine is een aanzienlijk bedrag betaald, en aan alles is te merken dat de jongeling dit jaar zijn debuut voor Alpine zal maken. Daarbij zijn er ook zorgen over de inzetbaarheid van Doohan. Volgens het medium wordt de coureur nog altijd in de gaten gehouden door het medische team van de FIA, en er zijn geruchten dat zowel zijn linkerarm als zijn linkerhand bij de crash gewond zijn geraakt. Alpine heeft op dit moment nog geen statusupdate gegeven over Doohan, dus voorlopig lijkt alles in kannen en kruiken voor de rookie.

Doohan verliet zondagavond Suzuka en gaf over zijn verwondingen aan: "Ik ga een paar dagen rust nemen en herstellen. Het komt wel goed, het is licht. Ik kijk ernaar uit om weer te racen in Bahrein, waar de omstandigheden compleet anders zullen zijn."

Gerelateerd