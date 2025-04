Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar tegen bij het uitrijden van de pitstraat tijdens de F1 Grand Prix van Japan. Beide coureurs riepen meteen over de boardradio wat de ander fout had gedaan om voor een straf te pleiten. Christijan Albers bekritiseert de actie en zegt dat we zoiets nooit van Verstappen zouden willen horen.

Verstappen mocht vanaf de pole position vertrekken na het ronderecord op het Suzuka International Racing Course verbroken te hebben. Wegrijden van de McLarens lukte bijna niet en de papajakleurige bolides van Norris en Oscar Piastri vulden constant de spiegels van zijn Red Bull. Verstappen en Norris kwamen tegelijk naar binnen voor hun enige bandenwissel. De stop van de eerstgenoemde was langzamer, omdat de Nederlander een andere pitcrew had, wat Norris de kans gaf om langszij te komen. De twee rivalen verlieten tegelijk de pitstraat, maar de Brit ging het gras op. Hij was woest en zei op de boardradio dat Verstappen hem van de baan had geduwd. Tegelijkertijd vertelde de Red Bull-coureur zijn engineer Gianpiero Lambiase dat Norris zelf het gras op was gegaan én een illegale actie had uitgevoerd: te vroeg de pitlimiter uitschakelen. Het incident werd genoteerd, maar straffen werden niet uitgedeeld, en Verstappen won de Grand Prix van Japan met 1,4 seconden voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen en Norris werden niet bestraft voor de clash in de pits en dit is waarom | GPFans Special

Voorkauwen bij de FIA

Albers is er duidelijk over dat hij ook vindt dat Norris fout zat. "De pitstop van McLaren was geniaal, die was goed en snel. Max Verstappen hield zijn hoofd weer koel. In principe zat Norris fout", begon hij in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Wat Albers echter niet vindt kunnen is het proberen te pleiten voor een straf voor de ander. "We hebben zo vaak een oranje bril op. Max was natuurlijk ook alles aan het voorkauwen bij het team en bij de FIA door te zeggen dat Norris eerder van de pitlimiter ging en dat het een unsafe release was. Maar dat willen we natuurlijk nooit horen. Als Lewis [Hamilton] dat zegt of Norris, dan gaat meteen de kop er bijna vanaf. Het ligt er een beetje aan in wiens kamp je zit."

Gerelateerd