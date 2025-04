Max Verstappen won de F1 Grand Prix van Japan voor de vierde keer op rij, een record in het Oost-Aziatische land. Lando Norris kreeg één kans om de coureur van Red Bull Racing te verslaan en deze kwam bij het uitrijden van de pitstraat, maar hij kwam op het gras terecht. De McLaren-coureur pleitte voor een straf, maar waarom kreeg Verstappen deze niet? En waarom kreeg Norris eveneens geen tik op de vingers voor een unsafe release?

Verstappen versloeg in de kwalificatie het ronderecord van Sebastian Vettel dat al sinds 2019 stond, en verdiende met een 1:26.983 de pole position. Hij kwam goed weg bij de start van de race op het Suzuka International Racing Course, maar een grotere voorsprong dan twee seconden opbouwen, lukte niet. De gehele wedstrijd waren zijn spiegels gevuld met de kleur papaja, want Norris en Oscar Piastri zaten hem op de hielen. Verstappen bijhouden bleek geen probleem, maar een daadwerkelijk inhaalpoging plegen was een ander verhaal. Uiteindelijk won de Limburger zijn eerste Grand Prix van het seizoen 2025, 1.423 seconden voor Norris en 2.129 seconden voor Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Incident bij pitexit

Alle koplopers begonnen op de mediums en zouden de race finishen op de harde compound door middel van een één-stopper. Piastri werd als eerste van de top drie naar binnen geroepen aan het einde van ronde 20 van 53. Een ronde later was Verstappen aan de beurt en McLaren besloot Norris ook meteen te laten stoppen, en dus kwamen de twee rivalen tegelijk naar binnen. Bij Verstappen duurde de bandenwissel 3,3 seconden, terwijl het bij Norris in 2,3 seconden was gedaan. Red Bull-teambaas Horner verklaarde later dat ze reservejongens moesten inschakelen, omdat hun twee nummer één-monteurs plotseling Japan moesten verlaten.

De Red Bull-box was de op twee na laatste in het rijtje en dus was Verstappen al vertrokken, toen bij Norris de banden nog werden verwisseld. De McLaren-box stond het dichtst bij de uitgang van de pitstraat. Vanwege de langzamere stop van Verstappen lukte het Norris om aan de rechterzijkant van de Red Bull de pitstraat te verlaten. Wat niet lukte, was hem daadwerkelijk inhalen. De Brit kwam op het gras terecht en dus had Verstappen weer de overhand.

😱



Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Strategie van McLaren

Na de race kreeg Andrea Stella vragen over waarom ze Norris op hetzelfde moment naar binnen riepen als Verstappen en of het niet beter was geweest om voor een alternatieve strategie te gaan. Het was namelijk ontzettend moeilijk om in te halen op Suzuka. De McLaren-teambaas verklaarde dat Piastri als eerste naar binnen moest om te dekken ten opzichte van George Russell. De Mercedes-coureur was met een undercut bezig en McLaren wilde niet dat Piastri achter hem zou belanden. Een undercut betekent dat je vroeger dan de concurrentie een pitstop maakt en pusht op een nieuw setje rubber om zo tijd te winnen en vóór iemand terecht te komen die later stopt. Het nadeel is dat je minder goede banden overhoudt in de slotfase. Norris kon niet eerder naar binnen, omdat Piastri dan te lang buiten zou blijven, maar hij kon ook niet later naar binnen dan Verstappen, omdat de Nederlander dan een undercut zou doen op Norris.

Norris vond dat Verstappen een overtreding beging

Bij het uitkomen van de pitstraat vond Norris dat Verstappen hem op het gras had geduwd. "Hij duwde me van de baan!", zo klonk hij woest op de boardradio richting race-engineer Will Joseph. "Hij zag dat ik naast hem zat. Ik zat er makkelijk naast." Iemand van de baan duwen is iets wat bestraft kan worden in de Formule 1, maar Verstappen hield het hoofd koel. "Hij reed zelf het gras op. Daarbij drukte hij te vroeg op het knopje van de pitlimiter. Dat kan niet legaal zijn", zei hij tegen race-engineer Gianpiero Lambiase.

Stewards delen geen straffen uit

De stewards noteerden het pitstraatincident, maar besloten er geen onderzoek naar te doen en dus kwamen er ook geen straffen voor Verstappen of Norris. Wat staat er eigenlijk in de reglementen die zijn opgesteld door de FIA, waardoor er geen straffen zijn uitgedeeld?

Wat is de fast lane?

De pitstraat kan je eigenlijk opdelen in drie verschillende gedeeltes: de garages, de working lane en de fast lane. In de working lane wordt er, zoals de naam al aangeeft, gewerkt. Dat is waar Formule 1-auto's stilstaan om hun banden te laten wisselen. De fast lane is de baan waarop je de pitstraat in en uit moet rijden. Volgens artikel 5.b van hoofdstuk IV in bijlage L van de International Sporting Code heeft de deelnemer die zich al in de fast lane bevindt, voorrang.

"Auto's in de fast lane hebben prioriteit ten opzichte van degenen die vanuit de working lane komen", zo staat er geschreven in de officiële documenten van de FIA. "Wanneer een auto eenmaal zijn garage of pitstopplek heeft verlaten, moet het op een veilige manier zo snel mogelijk richting de fast lane, zonder onnodig auto's te blokkeren die zich al in de fast lane bevinden.

Waarom was het geen unsafe release voor Norris?

Overtreed je bovenstaande regel, dan wordt dat gezien als een unsafe release. Dit staat beschreven in artikel 5.f van hoofdstuk IV in bijlage L van de International Sporting Code: "Auto's mogen niet weggestuurd worden uit de garage of vanaf de pitstopplek op een manier dat het personeel of een andere coureur in gevaar kan brengen of onnodig op kan houden." Het geldt overigens niet alleen voor auto's, maar een unsafe release kan ook komen door rondslingerend apparatuur. "Spullen of banden mogen niet in de pitstraat achtergelaten worden op een manier dat het personeel of een andere coureur in gevaar kan brengen of onnodig op kan houden."

Op basis van bovenstaand reglement besloten de stewards Norris niet te bestraffen voor een unsafe release. Hij heeft Verstappen namelijk niet opgehouden of zelfs in gevaar gebracht. Was de McLaren-coureur verder naar links gereden tegen de Red Bull aan, waardoor er contact was, of was hij vóór de neus van Verstappen terechtgekomen op een manier waardoor de uiteindelijke winnaar op de rem moest trappen, dan was het een ander verhaal geweest.

Waarom stuurde Verstappen niet naar links?

Verstappen en Norris kwamen zij-aan-zij de pitstraat uit, maar de eerstgenoemde lag vóór de McLaren en dus had hij voorrang. Norris reed op een stuk asfalt wat al gauw overging in gras en dus was het zijn verantwoordelijkheid om eieren voor zijn geld te kiezen en achter zijn rivaal aan te sluiten. Daar komt nog bij dat Verstappen er zelf op moest letten dat hij binnen de witte lijnen bleef. Het is namelijk onveilig om te veel naar links te gaan direct bij het uitrijden van de pits, en dat staat ook zo omschreven in de reglementen. "Het gedeelte van de baan vanaf het einde van de pitstraat terug de baan op, tussen de uitgang van de pits en de tweede safety car-lijn, is aangegeven als de 'pit exit road'", leest artikel 34.2 van het sportief reglement.

Deze 'pit exit road' is op zichzelf een relatief smalle rijbaan richting de eerste bocht, aangegeven door witte lijnen die parallel aan het circuit lopen, waarvan eentje in het midden van de baan en eentje aan de rand van het circuit. Het is de witte lijn in het midden van de baan waar je absoluut niet overheen mag. Het kan een flinke straf opleveren als je artikel 6.c van hoofdstuk IV in bijlage L van de International Sporting Code, waarin staat dat "onderdelen of een band van een auto die de pitstraat uitrijdt, geen enkele geverfde lijn op het circuit mag kruisen, die als doel heeft auto's die de pitstraat verlaten, te scheiden met auto's die op de baan rijden."

Dit is waarom Lando Norris niet werd bestraft voor een unsafe release, waarom Max Verstappen de McLaren geen ruimte hoefde te geven en waarom hij een zelf een straf had kunnen krijgen, als hij dat wel had gedaan.

Gerelateerd