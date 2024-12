Abbi Pulling heeft haar eerste kampioenschap in de F1 Academy veiliggesteld. Desondanks is ze niet één, maar twee keer uitgeroepen tot de kampioen. Haar titel werd namelijk voor een weekje 'afgepakt' vanwege een besluit van de FIA om een extra race te organiseren.

De F1 Academy is de Formule 4-klasse die speciaal is opgericht voor vrouwelijke coureurs. Vijf bekende teams uit de Formule 2 en 3 zetten ieder drie auto's in en dan is er ook nog de wildcard-inschrijving van gastrijders. Tien van de dames worden gesteund door Formule 1-teams met de bijpassende kleurenstellingen. Pulling is dit seizoen oppermachtig geweest met Rodin Motorsport en Alpine. Ze stond na alle tot nu toe elf verreden wedstrijden op het podium, waarvan zeven door overwinningen. De Britse dacht na Race 1 op het Lusail International Circuit verzekerd te zijn van het kampioenschap, maar niets was minder waar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Valtteri Bottas onthult bedrag op de rekening na diner coureurs

2 extra punten gooien eventjes roet in het eten

Er worden in de F1 Academy 25 punten uitgedeeld voor de overwinning, 2 voor de pole position en 1 voor de snelste ronde. Met nog een race in Qatar en twee kwalificaties en twee races in Abu Dhabi te gaan, waren er dus nog 82 punten te verdienen. Pulling had een voorsprong van 83 punten op Doriane Pin en was dus na de zaterdagsrace in Qatar al uitgeroepen tot kampioen. Race 2 op Lusail werd vervolgens afgelast. Een angstaanjagende crash in de Porsche Carrera Cup Middle East ervoor had geresulteerd in forse schade aan de vangrail. Om de Formule 1 later die dag op tijd te kunnen laten beginnen, was de FIA genoodzaakt de F1 Academy te schrappen.

Om de gecancelde race in te halen, besloot de internationale autosportbond van Abu Dhabi een weekend te maken met niet twee, maar drie races. Gek genoeg werd ervoor gekozen om een nieuwe kwalificatiesessie te houden voor deze extra wedstrijd in plaats van de grid van Race 2 in Qatar te gebruiken - zeer ongebruikelijk vergeleken met andere juniorklasses van de FIA. Dat betekende dat er plotseling 2 extra punten voor de pole position te verdienen waren. En dus kwam Pulling naar het Yas Marina Circuit zonder kampioenschap. Haar voorsprong was 83 punten, maar nu waren er nog 84 in plaats van 82 punten te verdienen.

Wilde Pin de titel kunnen binnenslepen, moest ze elke race vanaf de pole winnen met de snelste ronde, terwijl Pulling drie keer op rij buiten de top tien moest finishen. De door Alpine-gesteunde dame verdiende in plaats daarvan drie pole positions en dus 6 bonuspunten en daarmee alsnog de titel. Ondanks dat ze dus één titel in de F1 Academy heeft, is ze op de zaterdag in Qatar én op de vrijdag in Abu Dhabi uitgeroepen tot kampioen.

Pin in de Mercedes-gesteunde wagen voor Pulling

Gerelateerd