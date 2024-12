Dit weekend stond het inmiddels traditionele etentje van alle coureurs in Abu Dhabi op het programma en op donderdag gingen de heren dan ook gezellig een hapje doen met zijn allen. Valtteri Bottas was de sigaar en kon de rekening aftikken en hij onthult hoeveel er op de rekening stond aan het einde van de avond.

Inmiddels geheel volgens traditie stond op donderdag het gezamenlijke etentje met alle coureurs op het programma in Abu Dhabi. Sinds enkele jaren organiseert Lewis Hamilton het jaarlijkse uitje aan het einde van het seizoen waar alle rijders gebroederlijk samenkomen om een avondje te genieten van gezelligheid samen en lekker eten. Dit jaar kende het etentje overigens wel een ongemakkelijk moment: Max Verstappen en George Russell liggen sinds vorige week compleet overhoop met elkaar. Als grap hadden de coureurs het plekje naast Verstappen vrijgehouden voor de wat later arriverende Russell, maar die was daar niet van gediend en ging ergens anders zitten.

Goedkoop dinertje?

Verder was het wel een avond vol gezelligheid en uiteindelijk bleek Bottas het haasje om de rekening af te tikken na het diner van de mannen. Eén dag later krijgt de Fin in de paddock de vraag hoeveel het geintje hem gekost heeft en hij antwoordt eerlijk: "Volgens mij was het rond de 20.000 lokaal geld [VAE-dirham, red.]. Wat dat ook mag zijn in euro's", stelt de Sauber-coureur. Dat komt omgerekend uit op zo'n 5145 euro, wat dus neerkomt op zo'n 233 euro per coureur. Dat valt mee, gezien de bedragen die tijdens eerdere dinertjes werden afgetikt. Zo was Lewis Hamilton in 2022 615,065 VAE-dirham kwijt: bijna 160.000 euro.

FIVE GRAND???? how much did these men eat god damn 😭😭😭 pic.twitter.com/1VyTaUMBhM — amelia (@63loyal) December 6, 2024

