Het tijdschema voor de Grand Prix van Canada is aangepast om een extra race van de F1 Academy op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal toe te laten. Er worden nu dus drie in plaats van twee wedstrijden verreden in het kampioenschap voor dames.

Het is ontzettend spannend in de tussenstand van de F1 Academy. Alisha Palmowski (Campos Racing en Red Bull) schreef de seizoensopener op haar naam in China, voordat Doriane Pin (Prema Racing en Mercedes) de tweede race op het circuit van Shanghai won. Maya Weug (MP Motorsport en Ferrari) en Chloe Chambers (Campos Racing en Haas) mengden zich ook in de strijd met een dubbelpodium. Ella Lloyd (Rodin Motorsport en McLaren) won voor het eerst in Saoedi-Arabië, terwijl Weug Chambers versloeg in de tweede race op Jeddah. Pin werd in Miami de eerste coureur om een tweede zege in het seizoen te pakken. Weug leidt het kampioenschap met 1 punt voorsprong op Pin en 9 op Chambers. In tegenstelling tot Race 1 ging Race 2 echter niet door.

Verloren wedstrijd van Miami inhalen in Canada

Het kwam op de zondagochtend met bakken uit de hemel. Er werd een aantal formatieronden achter de safety car verreden op het Miami International Autodrome, terwijl meerdere coureurs spinden door de vele regen. De wedstrijdleiding van de FIA besloot de race te cancelen en dus werden er geen punten uitgedeeld. Om de verloren wedstrijd in te halen, is er in Canada ruimte gemaakt voor drie in plaats van twee races.

Race 2 van Miami zal nu als Race 1 worden gehouden in Canada. De grid is bepaald door de kwalificatie in Miami en dus mag Chambers vanaf de pole position beginnen, wanneer de groene lampen om 15:15 uur Nederlandse tijd op zaterdag uitgaan. Race 2 zal aankomend weekend fungeren als de reserved grid-race en wordt eveneens op de zaterdag verreden, om 20:50 uur Nederlandse tijd. Race 3 wordt de hoofdrace van Canada, waarbij de grid wordt bepaald door de kwalificatie van vrijdag. Deze wedstrijd gaat op de zondag van start om 16:55 uur Nederlandse tijd, zo'n drie uur voor de Grand Prix.

