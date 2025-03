Zak Brown heeft een gedurfde voorspelling gedaan over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. Volgens de CEO van McLaren zal Verstappen namelijk na het seizoen 2025 afscheid nemen van Red Bull Racing en overstappen naar Mercedes. Brown ziet Mercedes als de best uitgeruste motorfabrikant voor de grote reglementswijzigingen die in 2026 worden doorgevoerd.

Verstappen zal dit jaar proberen geschiedenis te schrijven bij Red Bull door zijn vijfde wereldkampioenschap op rij te winnen. Het zou tevens de eerste keer zijn dat iemand de titel kan pakken bij een team dat topontwerper Adrian Newey heeft verlaten. McLaren maakte echter de beste indruk tijdens de seizoensopener in Australië, waar Lando Norris Verstappen in regenachtige omstandigheden achter zich hield. Ondanks dat Verstappen minder dan een seconde achter Norris over de finish kwam, gaf hij aan dat de Red Bull RB21 nog niet de snelheid heeft om te winnen.

Geen kans

Verstappen zei over zijn tweede plaats op het Albert Park Circuit in Melbourne: "Ik denk dat het goed is vergeleken met de teams achter ons, maar als je naar de eerste stint kijkt, waren we behoorlijk ver weg. Zodra de banden oververhit raakten, hadden we geen kans. McLaren ging er gewoon vandoor. We hebben nog veel werk te doen om voor een overwinning te vechten. Maar ja, ik ben blij dat we hier tweede zijn."

Clausule in contract Verstappen

Verstappen en Red Bull werden dominant in het groundeffect-tijdperk van de Formule 1, maar na het uitdagende seizoen van vorig jaar waarin Verstappen tien races op rij niet won, kwamen er geruchten over een mogelijke exit. Zowel hoofdadviseur Helmut Marko als teambaas Christian Horner van Red Bull hebben toegegeven dat er een prestatiegerelateerde clausule in zijn contract zit. Mercedes en Aston Martin werden genoemd als mogelijke nieuwe teams voor Verstappen. Brown zet zijn geld in op een transfer naar Mercedes voor 2026.

Geld inzetten op Mercedes

"Oh, ik denk dat hij aan het einde van dit jaar vertrekt, waarschijnlijk naar Mercedes", voorspelt de Amerikaan bij The Telegraph. "Er wordt ook gesproken over Aston Martin, met Adrian Newey die zich heeft aangesloten. Maar hoe geweldig Adrian ook is - en hij is de grootste ooit - je hebt een heel team om je heen nodig. Je hebt de cultuur nodig. Dat kost tijd. Als ik geld zou inzetten, zou ik op Mercedes wedden. In de afgelopen 10 jaar hebben ze zeven of acht keer het kampioenschap gewonnen. Vorig jaar wonnen ze vijf races. Ze hebben stabiliteit. We weten dat Toto hem leuk vindt. En ik denk dat we allemaal voelen dat [Mercedes] het beste uitgerust is aan de wat betreft de power unit met de nieuwe motorreglementen volgend jaar."

In de ijskast

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft echter verklaard dat de interesse in Verstappen voorlopig in de ijskast is gezet, aangezien George Russell naar verluidt een nieuw contract zal tekenen. Wolff zei in Australië: "We [Wolff en Russell] hebben twee weken geleden een gesprek gehad over wat het juiste moment zou zijn om te overleggen, en ik ben - naïef of niet - iemand die zich houdt aan wat hij zegt. En deze drie [Russell, Kimi Antonelli en reservecoureur Valtteri Bottas] zijn de combinatie waarmee ik verder wil met Mercedes."

