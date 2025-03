De F1 Grand Prix van China zal aankomend weekend worden gehouden op het Shanghai International Circuit. Er zijn echter twijfels over de deelname van teams zoals Red Bull en McLaren aan de vrije training op vrijdag. De vracht met alle spullen van de teams zou namelijk een enorme vertraging hebben opgelopen.

Afgelopen zondag werd de seizoensopener gehouden. Lando Norris pakte de overwinning in Australië door een late aanval van Max Verstappen in wisselvallige omstandigheden af te slaan. Thuisheld Oscar Piastri leek er lange tijd een één-twee van te kunnen maken voor McLaren, maar door een plotselinge regenbui spinde hij en kwam hij vast te staan op het gras. George Russell maakte het podium af voor de indrukwekkende Mercedes-rookie Kimi Antonelli. Alexander Albon sleepte een geweldige topvijffinish binnen voor Williams door Lance Stroll, Nico Hülkenberg en de tegenvallende Ferrari's achter zich te houden.

30 uur voorbereidingstijd kwijt

Het evenement in China is het eerste sprintweekend van 2025 en dus worden op vrijdag één vrije training en de sprintkwalificatie gehouden. Er hangt echter een vraagteken boven de deelname aan de trainingssessie. Het is naar verluidt een race tegen de klok voor Aston Martin, McLaren, Mercedes en Red Bull Racing om alles klaar te krijgen voor de vrijdag.

"Er zijn twijfels over of het deze teams gaat lukken om de auto voor de vrije training af te hebben", vertelde de meereizende fotograaf Kym Illman op zijn YouTube-kanaal. "Er waren technische problemen met vliegtuigen, waardoor de vracht Melbourne niet kon verlaten. Normaal gesproken worden alle goederen op zondagnacht ingepakt en dan per vliegtuig getransporteerd naar de volgende bestemming, maar door technische problemen zijn er dus enorme vertragingen. De vracht hoort op maandagavond aan te komen en zo niet, dan op zijn laatst op dinsdagochtend. Dat geeft crews drie à vier dagen de tijd om de auto's klaar te maken voor de training. Echter, de eerdergenoemde teams werden verteld dat hun vracht pas om tien uur 's ochtends op woensdag zou aankomen. Dit werd uiteindelijk weer verschoven naar vier à vijf uur 's middags. Dit betekent dat ze dertig uur aan voorbereidingstijd zijn kwijtgeraakt. Ik kan je vertellen dat crewleden in hotels in Shanghai zitten, zoals ik, en genieten van een vrije dag, zoals ze dat gisteren ook al konden doen."

De FIA heeft ondertussen bevestigd dat bandenfabrikant Pirelli ook vertragingen heeft opgelopen met het transport van het rubber per vliegtuig en dat de avondklok daarom is aangepast om de banden op tijd klaar te krijgen.

