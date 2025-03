Voor Isack Hadjar kwam het debuut tijdens de Grand Prix van Australië niet verder dan de formatieronde. De Frans-Algerijnse coureur verloor de controle over de VCARB02 tijdens de opwarmronde en zag zijn race daar eindigen.

Het hele weekend bleek al dat de Racing Bulls over een snel pakket beschikten. Yuki Tsunoda wist tijdens de kwalificatie namelijk de vijfde tijd te rijden, waarmee hij voor beide Ferrari’s op de startgrid stond. Uiteindelijk kon de Japanner dat niet verzilveren met een puntenfinish, want hij kwam als twaalfde over de streep.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc stomverbaasd na boordradio: "Heb een stoel vol water, echt vol water!"

Debuut eindigt in formatieronde

Teamgenoot Hadjar had het nog een stuk lastiger. Tijdens de opwarmronde verloor hij de achterkant van zijn auto en klapte hij achterwaarts tegen de muur. Daarmee was de race direct voorbij, en Hadjar was zich bewust van de blamage. Met zichtbare teleurstelling droop hij af, waarbij Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, een troostende arm om zijn schouder legde. Tegenover Sky Sports F1 trok de jongeling van het zusterteam van Red Bull dan ook het boetekleed aan: "Het voelde als 'the walk of shame.'" Dat Hamilton senior hem kwam troosten, betekende veel voor Hadjar: "Hij wist precies hoe ik me voelde, hoe depressief ik was, en hij kwam naar me toe op mijn slechtste moment. Hij zei dat ik mijn hoofd omhoog moest houden en trots op mezelf moest zijn, ik heb het gisteren goed gedaan. Dat was bemoedigend."

Red Bull-adviseur Helmut Marko is nog van de oude stempel en had een heel andere mening. Hij zag niet alleen de crash van de coureur, maar ook het tafereel erna. "Hij gaf een tranentrekkende show. Dat was heel gênant", aldus Marko in gesprek met ORF.

Anthony Hamilton with his arm around a dejected Isack Hadjar 🥺#F1 #AusGP pic.twitter.com/YxuUpljVcw — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Gerelateerd