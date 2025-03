Ferrari kwam zondag van een koude kermis thuis. Het team werd voorafgaand aan het seizoen nog bestempeld als een van de titelkandidaten, maar in Melbourne wist het duo van de Scuderia slechts nipt binnen de top tien te eindigen.

Lewis Hamilton gaf zaterdag al aan dat hij vooral nog aan het leren is, nadat hij zich als achtste kwalificeerde. Teamgenoot Charles Leclerc was twee tienden sneller en startte een plek voor hem. Tijdens de race werd al snel duidelijk dat Ferrari het tempo van McLaren niet kon volgen – al gold dat eigenlijk voor het hele veld. Alleen Max Verstappen wist enigszins aan te haken bij koploper Lando Norris, zolang de baan nog nat was.

Boordradio Leclerc

Leclerc werd uiteindelijk als achtste afgevlagd, maar kende onderweg nog een opmerkelijk moment met zijn engineer. "Is er een lekkage? Mijn stoel loopt vol met water," meldde de Monegask over de boordradio. Het antwoord was droog: "Dat zal vast regenwater zijn." Leclerc, zichtbaar verbaasd, reageerde met een vleugje sarcasme: "Ik zal dat toevoegen aan de woorden van wijsheid."

Weekend om snel te vergeten voor Ferrari

Teamgenoot Hamilton finishte als tiende, en volgens teambaas Frédéric Vasseur is deze race er een om snel te vergeten. "Vandaag zaten we waarschijnlijk op het tempo van Mercedes. Het was moeilijk om hier iets uit te halen, de strategie klopte niet. We richten ons nu op de volgende race," verklaarde hij. Daarbij erkende Vasseur dat McLaren momenteel een stap voor ligt: "Ze hebben een voorsprong, maar we zitten er allemaal dicht achter."

