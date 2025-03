Vraagtekens rondom starttijd Australië: dit moet je weten voordat je naar bed gaat

Morgen staat natuurlijk de Grand Prix van Australië op het programma op Albert Park en het dreigt zeker niet droog te blijven als we de weersvoorspellingen moeten geloven. Meerdere scenario's hangen momenteel boven Melbourne, zoals het uitstellen van de race. Dit is wat je moet weten voordat je naar bed gaat.

Op zaterdag vond de Grand Prix van Australië nog onder kurkdroge omstandigheden plaats, maar richting de zondag ziet het er allemaal een stuk minder rooskleurig uit voor de fans, teams en coureurs die naar Albert Park zullen komen. De Grand Prix van Australië gaat zondagochtend om 05:00 uur Nederlandse tijd van start. Lokaal gaat de lichten uit om 15:00 uur, en zoals al een paar dagen wordt gezegd en geschreven: de kans is groot dat we een natte race gaan krijgen. Bijna alle weerstations geven geen gunstige berichten aan: zware regenbuien dreigen de start en de race letterlijk in het water te laten lopen.

Starttijd wijzigen?

Het doel is dus - zoals gezegd - om de race op de afgesproken tijd te starten, dus om 15:00 uur lokale tijd en 5:00 uur Nederlandse tijd. Omdat de dreiging van regen op dat moment het grootste is, is het dus maar de vraag of we rond die tijd daadwerkelijk van start kunnen gaan. De FIA kan ervoor kiezen om op het laatste moment alsnog de starttijd naar voren of naar achteren te schuiven, iets dat lange tijd zeker tot de realistische scenario's behoort. Verschillende media, zoals PlanetF1, brengen echter het bericht dat het verplaatsen van de race niet tot een realistisch scenario behoort: "De beweringen dat de FIA ​​de starttijd wil wijzigen om de onzekere weersvoorspellingen tegen te gaan, blijken niet te kloppen."

Gewoon de wekker zetten

Hetzelfde medium meldt ook dat de regen gedurende de race niet boven de drie millimeter uit zou stijgen, wat dan weer mee lijkt te vallen. Het vervroegen van de race is verder op dit moment sowieso geen realistische optie, waardoor het voor de Nederlandse fans die de race live willen kijken gewoon aan te raden is om de wekker ergens vlak voor 5:00 uur te zetten. Mocht het dan inderdaad met bakken uit de lucht komen, zal de FIA zich gaan buigen over wat te doen. Daarbij is een start achter de safety car natuurlijk wel een optie.

