Liam Lawson is dit weekend officieel begonnen aan zijn avontuur bij Red Bull Racing en de talentvolle coureur weet dat hij het opneemt tegen de mogelijk snelste coureur in het veld. Hoewel er veel van hem verwacht wordt, maakt hij zich geen illusies: denken dat je Verstappen kan verslaan is 'dom'.

Bij het team van Red Bull Racing krijgt Verstappen dit seizoen gezelschap krijgt van de jonge Lawson. Het was een welkome transfer voor het Oostenrijkse team, daar het afgelopen seizoen schrapen geblazen was met Sergio Pérez. Uiteindelijk viste men, ondanks het coureurskampioenschap van Verstappen, achter het net in de strijd bij de constructeurs. De Mexicaan liet continue grote aantallen punten liggen, waardoor Verstappen er voorin het veld vaak alleen voor stond. Na afloop van het jaar besloot de leiding om in te grijpen en Lawson door te schuiven naar het "eerste team".

Volgende teammaat

Hoewel Lawson ongetwijfeld over een bak talent beschikt, moet hij het dit jaar opnemen tegen de beste coureur van de afgelopen jaren. Verstappen heeft - op Carlos Sainz wellicht na - eigenlijk zijn hele loopbaan tot nu toe zijn teamgenoten op weten te eten. Met name na Daniel Ricciardo hadden jonge Red Bull-talenten het zwaar. Pierre Gasly en Alex Albon, mannen die nu toch ook geen koekenbakkers lijken te zijn, verdronken naast Verstappen en werden vroegtijdig uit de Red Bull gehaald. Op zaterdag begon Lawson met een valse start: de Nieuw-Zeelander had het zwaar en vond in Q1 al zijn Waterloo na een draak van een kwalificatiesessie.

Dan ben je gewoon dom

Lawson weet zelf ook duidelijk dat hij geen wonderen moet verwachten in zijn strijd met Verstappen: "In deze sport is het zo dat je teamgenoot je grootste concurrent is. Maar mijn teamgenoot is ook Max Verstappen. Een viervoudig kampioen, die al bijna tien jaar bij dit team zit. Voor mij is het een geweldige kans om van hem te leren en mezelf te ontwikkelen. Ik ben nog heel onervaren, daar ben ik me bewust van. Als iemand denkt dat je Max zomaar kan verslaan als je net komt kijken, dan ben je gewoon dom", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Ik zou mezelf compleet vermorzelen als ik, zonder veel ervaring en als nieuw lid van een team, zou denken dat ik iemand kan verslaan die hier al tien jaar rijdt”, zo besluit de man die op zondag vanaf P18 aan zijn Red Bull-loopbaan begint.

