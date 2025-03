Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft Max Verstappen weer voor een verrassing gezorgd met de derde tijd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De teambaas wijst op een bemoedigend resultaat en stelt dat het team toch weer wat heeft gevonden van vrijdag op zaterdag.

Na de testdagen in Bahrein maakte Verstappen zich al op voor een flinke achterstand op de McLarens. Het gat is momenteel drie tienden en hoewel dat nog steeds aanzienlijk is, vindt Helmut Marko dat toch verrassend. De Nederlander wist de derde tijd te rijden, en dat biedt kansen voor de race van zondag. Zo is er aardig wat regen voorspeld, en Verstappen heeft meermaals laten zien dat hij in zulke situaties over iets extra’s beschikt.

Bemoedigend resultaat

In Q3 stond Verstappen even op poleposition, totdat Lando Norris in de slotfase zijn rondje op de tijdenlijst zette en Oscar Piastri naar P2 sprong. "Het was eigenlijk best bemoedigend voor Max om de voorlopige poleposition te hebben na dat eerste rondje. Wel had hij altijd het gevoel dat de McLarens een betere tijd konden neerzetten, en dan moet je eerlijk zijn: ze reden aan het einde van de kwalificatie allebei een sterk rondje", opent Horner in gesprek met Viaplay.

Regenrace?

Op vrijdag was Red Bull nog zoekende en Horner prijst daarom het team voor het geleverde werk. Ook Horner gaat een regendansje doen: "Wie weet wat er morgen allemaal te gebeuren staat met het weer. Dus dat zou weleens heel interessant kunnen worden."

