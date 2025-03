Aangezien Red Bull Racing eerder dit weekend niet helemaal leek mee te komen, is adviseur Helmut Marko opgelucht met de derde tijd van Max Verstappen tijdens de kwalificatie. De adviseur van Red Bull is daarnaast toch wel verrast dat het gat richting McLaren 'slechts' iets meer dan drie tienden bedraagt.

Na lang wachten was het vanochtend tijd voor de eerste echte krachtmeting van het 2025-seizoen. Lando Norris wist met een 1.15.096 achter zijn naam zijn tiende pole position bij te schrijven. Teamgenoot Oscar Piastri gaf iets minder dan één tiende toe op de Engelsman en Verstappen wist uiteindelijk de derde tijd te rijden. Met de verwachte regenval op zondag, lijken er dus nog kansen in te zitten voor de Nederlander.

Marko vindt achterstand op McLaren nog te overzien

In gesprek met De Telegraaf wijst Marko op de verbeteringen die het team van vrijdag op zaterdag heeft doorgevoerd "Dit circuit heeft ons nooit echt helemaal gelegen, maar we hebben we onszelf wel verbeterd ten opzichte van gisteren. Ik ben wel verrast dat ik in de top drie sta, maar het is wel duidelijk dat we nog steeds wat snelheid tekortkomen. Dat geeft wel aan dat we er nog niet zijn", zo is Marko realistisch. Toch vindt hij de 'overmacht' van McLaren minder groot, dan eerder verwacht: "En zo groot vond ik het gat met McLaren ook weer niet. Tot de elfde bocht ging het gelijk op, daarna hielden zij de banden beter in leven. Maar morgen is alles weer anders."

Weddenschap met Jos

Verstappen was op vrijdag een stuk sceptischer en stelde dat het misschien al lastig werd om Q3 te halen. Vader Jos had een achterstand van ongeveer vijf tienden verwacht en Marko had daar een wedje mee gelegd: "In verhouding met de testdagen in Bahrein hebben we een grote stap gezet, want toen was het verschil denk ik zeker een halve seconde. Ik heb ook al 500 euro gewonnen van Jos Verstappen, want die dacht dat we inderdaad vijf tienden zouden toegeven op McLaren. En voor morgen heb ik bij een wedkantoor al ingezet op een overwinning van Max."

