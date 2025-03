Lewis Hamilton is dit jaar begonnen aan zijn stint bij het team van Ferrari en de zevenvoudig wereldkampioen hoopt in Italië om nummer acht aan zijn palmares toe te voegen. Michael Bleekemolen verwacht echter dat dat niet gaat gebeuren en voorspelt zelfs dat men uiteindelijk binnen Ferrari kiest om Charles Leclerc voor te trekken.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello. Nu is het eindelijk zover en gaan we zien wat hij allemaal kan flikken in het Ferrari-rood.

Hamilton geen kampioen

Door sommige kenners wordt er - mede door de goed lijkende Ferrari - zelfs gesuggereerd dat Hamilton dit jaar zijn achtste titel zou kunnen pakken. Bleekemolen denkt daar echter toch nét wat anders over: "Ik denk het niet. Ik geloof er niet in, want dan had hij vorig jaar ook beter moeten presteren. Hij heeft natuurlijk ook goede dingen gedaan, maar er zit geen vaste lijn in. Leclerc heeft ook nog wel eens wat minder goede uitstapjes, maar ik denk dat hij harder gaat dan Hamilton en dat hij er toch beter bij gaat zitten", zo vertelt hij in een interview met GPFans.

Hamilton kan niet tegen verlies

Mocht het allemaal ontzettend spannend worden in Maranello, verwacht hij dat ze misschien wel kiezen voor het 'kind van de club': "Ze gaan iemand voortrekken. Ik denk dat Leclerc sneller is. Die krijgt net even het motortje met twee pk meer. Er zijn altijd voordeeltjes te halen in zo'n team. Degene die het hardst gaat de eerste twee races, die wordt eerste rijder." Mocht het zo uitpakken, dan kan Hamilton misschien wel eens vervelend gaan doen volgens de coureur: "Daar reageert hij niet leuk op natuurlijk, want hij kan niet tegen z'n verlies. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht, dus we moeten eerst maar zien of hij verlies gaat lijden. Als dat gaat gebeuren is het niet goed voor hem, het doet pijn.

