Viaplay organiseerde deze vrijdag een mediadag op het Circuit Zandvoort en GPFans mocht daar bij zijn. Max Verstappen kwam, via een videocall, ook aan het woord. Zo ging de F1-coureur van Red Bull Racing in op wat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de laatste tijd geroepen heeft.

Een van de grote onderwerpen van gesprek tijdens de afgelopen winterstop was de aanscherping van de gedragsregels van de FIA die in de zogeheten International Sporting Code vermeld staan. Als je als coureur vloekt, zoals Verstappen dat deed tijdens een persconferentie in Singapore vorig jaar, dan krijg je daar nu een boete voor van tienduizenden euro's. Bij herhaaldelijke overtredingen loop je het risico op puntenaftrek in het kampioenschap en schorsingen. Ben Sulayem wil eveneens de V10-motoren terugbrengen, die we voor het laatst in 2005 zagen voor het hele F1-veld en in 2006 nog bij Toro Rosso. "We zouden een reeks directies moeten overwegen, ook het brullende geluid van de V10 die op duurzame brandstof rijdt", zo schreef de man uit Dubai op zijn Instagram.

Onnozele dingen

Verstappen kreeg van Viaplay-presentatrice Amber Brantsen de vraag of hij het schelden al in het Limburgs heeft geoefend, want als hij het in het Limburgs doet in plaats van het Engels, kan hij misschien de straffen omzeilen. "Nou, dat kan ik wel, hoor", lachte de in Hasselt geboren coureur. "Ik heb dat vroeger met karten natuurlijk vaak genoeg gedaan. Dit zijn eigenlijk hele onnozele dingen waar je niet mee bezig moet zijn, maar het is zoals het is."

De viervoudig en regerend wereldkampioen besprak vervolgens wat hij van het idee vond om de V10-motoren terug te laten keren: "Ik vind het natuurlijk een heel mooi idee, maar of het mogelijk is, is weer een heel ander verhaal. Ik denk dat het beter is om niet zoveel dingen te roepen, maar dat het beter is om dingen achter de schermen op te lossen. Dat is beter voor iedereen."

