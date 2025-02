Mohammed Ben Sulayem is opgekomen voor Max Verstappen en Christian Horner. De president van de FIA heeft laten weten dat de internationale autosportbond niet langer het gedrag van de fans kan accepteren en vindt dat de leden van het Red Bull F1-team niet zo behandeld mogen worden.

Bij de World Motor Sport Council worden allerlei verschillende onderwerpen besproken, zoals regelwijzigingen en kalenders, maar Ben Sulayem zag de vergadering van het comité ook als kans om het boegeroep te bespreken. Verstappen, evenals diens teambaas Horner, werden uitgejoeld door de toeschouwers bij het F175-launchevenement, de show in Londen eerder deze maand waarbij de kleurstellingen van de tien teams werden onthuld. Jos Verstappen heeft gewaarschuwd dat Max niet zal op komen dagen volgend jaar, als een soortgelijk evenement opnieuw in Groot-Brittannië wordt gehouden. De viervoudig wereldkampioen reageerde zelf grappend op het boegeroep: "Werd er boe geroepen? Misschien ben ik doof". De FIA kon zelf ook rekenen op boegeroep, toen de autosportbond genoemd werd tijdens de show in de O2 Arena.

FIA accepteert boegeroep van fans niet meer

"De helft van de [FIA]-functionarissen heeft te maken met cyberbullying, waarvan meer dan 50 procent vrouwonvriendelijk of racistisch is", vertelde Ben Sulayem tegen de pers na afloop van de vergadering van de World Motor Sport Council. "Negen van de tien federaties vrezen dat atleten ermee ophouden, als dit zo doorgaat. We zagen dit soort misbruik met eigen ogen door hoe het publiek reageerde op Max Verstappen en Christian Horner bij de recente F1-launch in Londen. Twee mensen die ontzettend veel hebben bijgedragen aan onze sport, horen niet zo behandeld te worden. Dit gedrag is onacceptabel. Ik kan het niet en wij kunnen het niet langer accepteren. Onze rol als toezichthouders van de essentie van de motorsport vereist dat we ons uitspreken tegen alle vormen van intimidatie jegens atleten en er krachtig tegen optreden."

© Getty Images

