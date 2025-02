De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de organisatie achter de Formule 1 en allerlei andere kampioenschappen wereldwijd, ligt opnieuw onder vuur. Mohammed Ben Sulayem zou namelijk functionarissen hebben buitengesloten van vergaderingen. Dat meldt onder andere de BBC over de president van de autosportbond.

Tijdens de winterstop is de FIA in opdracht van Ben Sulayem bezig geweest met het proberen in te dammen van de macht van de ethische commissie evenals van functionarissen. Onder andere Robert Reid, de plaatsvervangend president op het gebied van sport bij de FIA, en David Richards, de voorzitter van Motorsport UK, mochten afgelopen woensdag niet aanwezig zijn bij de zogeheten World Motor Sport Council (WMSC). De WMSC is een comité dat vier keer per jaar bij elkaar komt om belangrijke zaken te bespreken. Denk dan bijvoorbeeld aan kalenders van FIA-kampioenschappen en regelwijzigingen, zoals de verplichte tweestopper in Monaco.

Richards lanceerde waarschuwing

Richards liet tijdens de winterstop al bij de BBC weten te vrezen dat "grote organisaties over de hele wereld zullen weigeren om met de FIA ​​samen te werken als deze niet voldoet aan de hoogste normen van corporate governance, zoals dat hoort bij onze sport." De Brit vervolgde bij The Race, reagerend op veranderingen aan de ethische commissie van de FIA waardoor Ben Sulayem nu meer macht heeft en minder gecontroleerd wordt: "Hopelijk beseffen mensen dat we niet de goede kant op gaan, en dat we ervoor moeten zorgen dat de FIA ​​het allerbeste van sportbestuur ter wereld hoog houdt. Ik hoop dat het gewoon een vergissing is, en dat mensen de consequenties hiervan niet volledig hebben begrepen, en dat we het kunnen corrigeren."

Nóg meer macht voor Ben Sulayem

Onder andere Reid en Richards mochten dus niet bij de WMSC-vergadering zijn en dit komt omdat ze geen geheimhoudingsverklaring wilden tekenen, zo is de BBC verteld. Ben Sulayem zou een nieuwe geheimhoudingsverklaring hebben geëist, een strengere vorm van een document waar leden sowieso al aan gebonden zijn, vanwege zijn zorgen over het lekken van informatie naar de media. Er zouden juridische brieven zijn uitgewisseld en door het geschil hangt er nu een vraagteken boven de rechtmatigheid van beslissingen die de WMSC neemt. De statuten van de FIA ​​geven namelijk aan dat leden van de WMSC "elke vergadering mogen bijwonen" en "stemrecht hebben", en de president uit Dubai houdt zich hier nu dus niet aan. Er wordt gespeculeerd dat Ben Sulayem deze geheimhoudingsverklaringen eist om negatieve verhalen over hem tegen te houden en om mogelijk verdere veranderingen aan te brengen binnen de FIA om zichzelf meer macht te geven en de kans kleiner te maken dat iemand anders zich kandidaat stelt voor het presidentschap voor de nieuwe verkiezingen van aankomende december.

