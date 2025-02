Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing en dus Max Verstappen, is teleurgesteld en boos op de beslissing van de FIA om de voorvleugels pas later te gaan testen op flexibiliteit in vergelijking met de achtervleugel.

Rondom de show in de O2 Arena, F1 75, werd duidelijk dat de FIA tijdens een vergadering had besloten dat zowel de voorvleugels als de achtervleugels van de teams dit seizoen strenger op flexibiliteit worden getest tijdens raceweekenden. Wat hierbij opviel, was dat dit bij de achtervleugel meteen in Australië gaat gebeuren tijdens het eerste raceweekend van het seizoen en de voorvleugel pas acht races later in Spanje aan de beurt is.

'Red Bull was boos over latere tests voorvleugel door FIA'

Volgens AutoRacer was het Red Bull dat van alle tien de F1-teams het meest teleurgesteld was in de beslissing van de FIA om pas vanaf de negende race de voorvleugel te gaan testen op flexibilteit. "AutoRacer voorzag dat Red Bull het team was dat het meest boos was over deze richtlijn. We meldden ook dat McLaren zich geen zorgen maakte, maar juist voorstander was van de introductie van de technische richtlijn."

Horner over ingreep FIA en opsplitsing begin extra tests

Horner is blij dat de FIA de teams en auto's meer gaat controleren op flexi-wings, maar kan niet begrijpen dat de voorvleugel pas vanaf de race in Spanje getest gaat worden. Het zorgt er volgens de Brit voor dat er twee kampioenschappen in F1 zullen zijn: de eerste acht races en de races vanaf de Grand Prix van Spanje. "Het is positief dat de FIA het probleem aanpakt, ook al is het onmiskenbaar dat er sprake is van een onverwachtse koerswijziging. Wat ik vooral niet begrijp, is waarom deze verandering pas bij de negende race wordt doorgevoerd. Dit betekent in feite dat we twee kampioenschappen zullen hebben – het eerste deel tot en met de negende race en dan alles wat daarna komt. Dit zal er alleen maar voor zorgen dat de kosten aanzienlijk worden verhoogd."

