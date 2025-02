Max Verstappen wordt inmiddels eigenlijk de hele winterstop al in verband gebracht met een eventuele transfer naar het team van Aston Martin voor een recordbedrag. Helmut Marko reageert niet op die geruchten en spreekt over een 'lokaas' vanuit het Britse team.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Contact geweest

Even later hoorden we dan weer dat Adrian Newey op de achtergrond probeert te lobbyen om Verstappen bij zijn nieuwe team te krijgen en dus lijkt het ook weer niet helemaal ondenkbaar dat er wat speelt. Horner liet recent al weten dat dergelijke transfers niet via de media gaan, maar achter gesloten deuren. Marko doet nu ook een duit in het zakje met zijn kant van het verhaal: "Officieel is er contact geweest vanwege Max' passie voor de GT-racerij. Zoals we weten is Max een teameigenaar en rijdt hij regelmatig zelf in GT-auto's. Blijkbaar wordt de Aston Martin in die categorie gezien als een van de interessantste auto's en eentje is nu onderdeel geworden van het GT-programma van Max", citeert Motorsport.com de Oostenrijker.

Lokkertje

Marko ziet de GT3 die Verstappen tot zijn beschikking heeft gekregen als een lokkertje, maar gelooft niet dat de genoemde bedragen zo hoog zijn als wordt gezegd in de media: "De GT3 was het lokaas. En het is geen geheim dat Newey een grote fan is van Max. Dus natuurlijk zou dat iets zijn om te gebruiken bij het uitbrengen van een bod. Of het bod echt zo hoog was, betwijfel ik - zeker gezien de huidige aandelenkoers van Aston Martin. Maar het was zeker een significant bod. We weten niet zeker of er daadwerkelijk een aanbieding is gedaan. Maar met iemand als Newey aan boord, die zeker zijn eigen ideeën en voorkeuren heeft wat betreft coureurs, zou het absoluut logisch zijn dat Aston Martin het op zijn minst probeert en Max een aanbieding doet."

