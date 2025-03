Angela Cullen is terug. De Nieuw-Zeelandse blondine, die we jarenlang aan de zijde van Lewis Hamilton zagen in de paddock, is na een afwezigheid van enkele jaren teruggekeerd. Johnny Herbert denkt dat het goed is voor de sport dat de fysio van Hamilton er weer is.

Na een afwezigheid van twee volledige seizoenen is Angela Cullen weer teruggekeerd aan de zijde van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari. Door de jaren heen in haar vorige stint met Hamilton groeide ze uit tot een populair figuur in de paddock. De afgelopen weken begonnen er ineens weer dingen te spelen wat betreft een mogelijke terugkeer in de Formule 1. De blondine voedde de geruchten met een cryptische post op Instagram en even later gooide ze haar kanaal zelfs op zwart, waardoor de geruchtenmolen nog verder begon te draaien.

Cullen in Ferrari-rood

Die geruchten werden vervolgens bevestigd: Cullen is namelijk in dienst getreden bij het Project 44-bedrijf van Hamilton zelf. Ze gaat in de rol als teamfysio ondersteuning bieden aan Hamilton bij zijn tijd bij Ferrari en tijdens andere projecten. De populaire blondine is dus vanaf dit seizoen weer te bewonderen in de Formule 1. Nu hebben we haar voor het eerst weer mogen signaleren tijdens de testdagen in Bahrein. Daar verscheen Cullen - gehuld in Ferrari-rood - na een jarenlange afwezigheid aan de zijde van Hamilton.

Herbert over Cullen

Herbert behandelt de plotselinge terugkeer van Cullen: "Het is interessant. Angela Cullen geeft stabiliteit aan Lewis. Mentale stabiliteit. De juiste personen met de juiste vibes die hij nodig heeft wanneer hij in de auto stapt", zo begint Herbert in gesprek met CasinoApps.com. "Dat heeft te maken met de relatie die hij en Angela eerder hadden. Ik weet nog steeds niet waarom ze uit elkaar zijn gegaan, maar het is fantastisch dat die relatie terug is. Als het voordelen biedt voor Lewis, fantastisch. Als het voordelen biedt voor Angela, fantastisch. Als het Ferrari en de Formule 1 voordelen biedt, is het briljant. Voor Lewis is het iets fris. Dat is zeker ontzettend positief", besluit hij.

