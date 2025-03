Ralf Schumacher is van mening dat Lewis Hamilton niet hoeft te hopen op een achtste wereldkampioenschap in dienst van Ferrari. Als iemand in het rood bovenaan het klassement eindigt, is het volgens de Duitser Charles Leclerc.

Lewis Hamilton heeft deze winter de veel geanticipeerde overstap naar het team van Ferrari gemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen trok na een langdurige en erg succesvolle samenwerking bij het team van Mercedes de deur achter zich dicht, om in de herfstdagen van zijn carrière een kinderdroom in vervulling te laten gaan. Hamilton hoopt met zijn ervaring en rijvaardigheden het succes terug te brengen naar Maranello.

Wat kan Hamilton bij Ferrari?

De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. In de media wordt al maanden breed uitgemeten wat de Brit teweeg kan brengen bij de formatie van teambaas Fred Vasseur, maar de meningen zijn ook verdeeld. Een aantal experts en analisten vermoedt dat Hamilton zijn top heeft gehad, en daardoor wel eens een hele zware kluif zou kunnen gaan krijgen aan teammaat Charles Leclerc.

Schumacher tempert verwachtingen

"Als iemand het voor elkaar gaat krijgen bij Ferrari, dan denk ik dat het Leclerc zal zijn", vertelt Ralf Schumacher bij persbureau DPA. "Het duurt minstens zes tot acht maanden als je naar een nieuw team gaat, om je de nieuwe omgeving echt eigen te maken. Dan pas kan je jezelf bewijzen in die omgeving. Het maakt niet uit wat je doet en hoe comfortabel je je voelt. Dat was ten minste mijn gevoel."

