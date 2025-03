Guenther Steiner, oud-teambaas van Haas in F1, stelt dat Max Verstappen en Red Bull Racing in 2025 aan de bak mogen. Steiner blikt vooruit op het seizoen van de vier topteams en kijkt vooral naar McLaren en Ferrari.

Het seizoen 2025 belooft volgens veel mensen het meest spannende seizoen van dit tijdperk in F1 te worden, een tijdperk dat is gedomineerd door Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen werd in 2021, 2022, 2023 en 2024 kampioen, terwijl Red Bull bij de constructeurs won in 2022 en 2023. Vorig jaar werd het team echter derde, omdat hun upgrades geen succes bleken te zijn. Ondertussen waren de upgrades van McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes wel succesvol. McLaren won het kampioenschap bij de constructeurs voor Ferrari, waardoor de spanning voor het seizoen 2025 gestegen is.

Steiner blikt vooruit op 2025

In gesprek met Sport.de blikt Steiner vooruit op het seizoen 2025. "Ik denk dat McLaren in polepositie ligt en dat Ferrari dicht in de buurt zal zitten. Volgens mij zullen deze twee teams het sterkst zijn. Ik ga niet mee in de hele hype van de overstap van Hamilton, maar ze hebben bij Ferrari in het tweede deel van het vorige seizoen vooruitgang geboekt. Ik baseer me dus op de techniek.

Steiner ziet uitdagingen bij Ferrari

Volgens Steiner mag Ferrari-teambaas Fred Vasseur aan de bak om Lewis Hamilton en Charles Leclerc te managen, maar heeft hij wel het beste rijdersduo tot zijn beschikking. "Leclerc en Hamilton hebben allebei veel respect voor Frédéric Vasseur. Zonder hem zouden ze niet staan waar ze nu staan. Natuurlijk zal Fred soms moeilijke beslissingen moeten nemen. Als Leclerc iets kan leren van de raceskills van Hamilton, kan hij de leider zijn binnen Ferrari aan het einde van het seizoen."

