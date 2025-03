Angela Cullen maakte tijdens de F1-testdagen op het Bahrain International Circuit haar terugkeer, uiteraard met Lewis Hamilton die zelf de overstap heeft gemaakt van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen vertelt voor het eerst over zijn vertrouweling sinds we Cullen nu eveneens in het rood zien.

Hamilton en Cullen leken onafscheidelijk van elkaar, toen ze in 2016 een samenwerking aangingen. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde ze een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was ze amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens tv-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast hem. Voor het weekend van de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023 namen ze afscheid van elkaar, want Cullen had nog andere dromen om te vervullen. Maar na twee jaar hebben ze weer de handen ineen geslagen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari over zorgen om Hamilton-Leclerc rivaliteit: "Dan moet je een ander baantje zoeken!"

Geweldige relatie

"Het is altijd belangrijk om een goede fundering van mensen om je heen te hebben", begon Hamilton bij een persmoment van Ferrari tijdens de wintertest in Bahrein. "Ik heb over het algemeen al vele jaren een goede basis gehad. Ik heb nog steeds het team nu bij me dat ik vorig jaar ook had. En daar is Angela nu weer bij gekomen. Ik en Angela hebben een geweldige relatie, we kennen elkaar al heel lang en we hebben samen een boel meegemaakt. Ze is er een paar jaar tussenuit geweest om tijd door te brengen met haar familie en de wereld te ontdekken. Om haar te hebben gevraagd om dit nieuwe hoofdstuk met mij te beginnen en het feit dat ze dat heeft geaccepteerd, is ontzettend gaaf. We hebben de afgelopen maand al ontzettend veel plezier gehad, het is geweldig."

Gerelateerd