Een van de grote vragen over 2025 is hoe Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen samenwerken als teamgenoten, en of er een rivaliteit zal ontstaan tussen beide coureurs. Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakt zich hier echter geen zorgen over, en onthult dat het onderwerp niet is besproken met Hamilton en Leclerc.

Hamilton is als grote naam aangetrokken door Ferrari, maar Leclerc is inmiddels begonnen aan zijn zevende seizoen bij het team. In deze tijd is Leclerc bijna altijd de snelste coureur geweest ten opzichte van Sebastian Vettel en Carlos Sainz Junior, en heeft ook de status als nummer één gehad bij Ferrari. Hetzelfde geldt voor Hamilton; in zijn debuutjaar bij McLaren was er veel frictie tussen de Brit en Fernando Alonso, destijds de regerende kampioen, gezien beide coureurs een goede kans maakten op de wereldtitel. Uiteindelijk delfde zowel Hamilton als Alonso het onderspit, en ging Kimi Raikkonen er in de laatste race van het seizoen met het kampioenschap vandoor met één punt verschil.

Ze hoeven er niet aan herinnerd te worden

Hamilton heeft veel ervaring met het vechten om een kampioenschap tegen een teamgenoot. Niet alleen Alonso was een rivaal in 2007, maar ook Nico Rosberg vanaf 2014 tot en met 2016. In beide gevallen liep het slecht af binnen het team, maar Vasseur maakt zich geen zorgen over een nieuwe rivaliteit binnen de muren van Ferrari. "Ze hoeven er niet aan herinnerd te worden [wat er moet gebeuren in 2025]", zo predikt Vasseur bij het Franse Canal+. "We hebben het niet uitgebreid hoeven bespreken. Het doel is duidelijk: wereldkampioen worden met Ferrari. Dan zullen we wel zien met wie, waar en hoe."

Dan moet je een ander baantje zoeken

Ferrari zoekt nog altijd naar de eerste titel sinds 2008, toen Felipe Massa en Kimi Raikkonen het constructeurskampioenschap binnensleepten. In 2024 had Ferrari een reële kans om dezelfde titel weer te winnen - voor het eerst sinds 2012 maakte het team überhaupt kans op één van de twee kampioenschappen in de laatste race van het seizoen. Op dit moment is er geen wolkje aan de lucht tussen Hamilton en Leclerc, die samen de laatste stap zullen moeten zetten om de titel naar Maranello te brengen. "Het is altijd heel makkelijk om een heel goed leven te leiden binnen een team vóór de eerste Grands Prix. Als er dán oorlog binnen de tent was geweest op dat punt van het seizoen, dan moet je een ander baantje zoeken! Op dit moment gaat het allemaal heel goed, ze kunnen heel goed met elkaar overweg en werken uitstekend samen. Ze hebben de tijd gehad om te wennen aan het idee dat zij zouden samenwerken, aangezien we het [de transfer van Hamilton] vorig jaar al hebben aangekondigd. Ze hebben al tijd met elkaar kunnen doorbrengen, zonder directe concurrenten te zijn."