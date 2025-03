In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De FIA heeft gezien dat Max Verstappen tijdens de testdagen zijn middelvinger opstak tijdens het uitrijden van de pitstraat, maar heeft besloten het te laten voor wat het was. Olav Mol bespreekt de testdagen en vermoedt dat Red Bull Racing misschien zelf ook wel is geschrokken van de RB21, maar dan in positieve zit en Lewis Hamilton bespreekt de huidige pikorde binnen de Formule 1. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 1 maart.

Marko na testdagen en testen voorvleugel: 'Dat moet we nog verfijnen'

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat de RB21 van Max Verstappen en Liam Lawson de afgelopen dagen na wens is getest. De Oostenrijker gaat in de op de nieuwe voorvleugel en wie volgens hem de voornaamste uitdager is aan het begin van 2025. Alles lezen over de mening van Helmut Marko na de testdagen in Bahrein? Klik hier!

Ziggo Sport

Mol zag Red Bull en Verstappen schrikken van RB21: 'Wellicht dachten ze: k*t'

Olav Mol is met een theorie gekomen na de testdagen in Bahrein. De commentator denkt dat Max Verstappen en Red Bull Racing bewust verstoppertje aan het spelen waren tijdens dag twee en drie van de testdagen in Bahrein. Mol is van mening dat Red Bull zelf schrok van de eerste succesvolle dag. Lezen waarom Mol dit denkt? Klik hier!

Hamilton bespreekt pikorde na testdagen: "We verwachten dat ze een van de snelsten zijn"

Hoewel Ferrari volgens analisten als het tweede team wordt gerekend na McLaren, verwacht Lewis Hamilton dat Max Verstappen ook nog altijd een rol zal spelen in de titelstrijd. De zevenvoudig kampioen heeft zijn eerste dagen met de SF-25 gereden en bespreekt de pikorde binnen de koningsklasse bij PlanetF1. Lezen hoe Hamilton terugblikt op de testdagen en uitkijkt naar het seizoen? Klik hier!

Waché wijst naar RB21: 'Potentie misschien wat verlaagd, maar beter te besturen wagen'

Pierre Waché erkent dat het kleine werkvenster van de RB20 eigenlijk een bewuste keuze was. De technisch directeur benadrukt dat de potentie van de auto zeker aanwezig was en dat het verkleinde werkvenster voor een coureur als Max Verstappen normaal gesproken geen probleem zou moeten zijn. Tegelijkertijd geeft hij toe dat het team misschien iets te ver is gegaan met die filosofie. Het oordeel van Waché over de RB21 lezen? Klik hier!

'FIA reageert op incident Verstappen'

Max Verstappen baarde afgelopen week opzien met een gebaar vanuit de auto tijdens de testdagen van F1 in Bahrein. Veel mensen vroegen zich af of de FIA de Nederlander hiervoor zou kunnen bestraffen, zeker gezien de nieuwe strikte regels omtrent schelden en obscene gebaren en het feit dat de Nederlander tegen een raceban aanzit. Het autosportorgaan heeft hier nu duidelijkheid over gegeven. Alles lezen over de uitspraak van de FIA? Klik hier!

