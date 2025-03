Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat de RB21 van Max Verstappen en Liam Lawson de afgelopen dagen na wens is getest. De Oostenrijker gaat in de op de nieuwe voorvleugel en wie volgens hem de voornaamste uitdager is aan het begin van 2025.

Red Bull Racing reed de afgelopen drie dagen van alle teams het laagste aantal rondjes: 304. Alleen Aston Martin zat met 306 in de buurt, de rest van de teams kwamen boven de 350 rondjes uit en sommige zelfs boven de 400 rondjes. Verstappen was na de laatste testdag, die hij zelf volledig afwerkte, dan ook nog kritisch. Liam Lawson stond daar na zijn volledige donderdag hetzelfde in, terwijl ook technisch directeur Pierre Waché toegaf dat er nog verbeteringen gezocht moeten worden.

Marko over testdagen Verstappen en Red Bull

In gesprek met Motorsport Magazin stelde Marko dat de testdagen voor Red Bull Racing ondanks het lage aantal rondjes en kilometers toch 'goed' zijn verlopen. "Onze longrun van woensdag was echter ook erg goed." De Oostenrijker stelt wel dat hij de grootste concurrent voor het begin van 2025 al wel gespot heeft. "McLaren staat wel op hetzelfde niveau."

Marko over nieuwe voorvleugel voor Verstappen en Red Bull

Naast de vloer viel er tijdens de laatste testdag in Bahrein nog wat anders op: een nieuwe voorvleugel die Verstappen meer grip en balans moet geven, vooral in de bochten. Marko was tevreden over wat hij zag van de nieuwe vleugel. "De vleugel moet nog worden verfijnd. De vleugel heeft nog wat finetuning nodig, maar in de basis presteert hij naar wens. Het is een test, dus dan probeer je onderdelen uit. Het pakket werkt."

