Max Verstappen baarde afgelopen week opzien met een gebaar vanuit de auto tijdens de testdagen van F1 in Bahrein. Veel mensen vroegen zich af of de FIA de Nederlander hiervoor zou kunnen bestraffen, zeker gezien de nieuwe strikte regels omtrent schelden en obscene gebaren en het feit dat de Nederlander tegen een raceban aanzit. Het autosportorgaan heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

Een woordvoerder van de FIA weet tegenover Motorsport.com te melden dat het moment door het autosportorgaan zeker is gezien. Het moment vond plaats tijdens de derde en laatste dag van de testdagen, waarin de Nederlander de hele dag in de RB21 reed en onder meer een nieuwe voorvleugel testte. Toen hij de pits uitreed, stak hij in de buurt van de pitmuur van Williams een middelvinger op. Meteen begonnen analisten en fans zich om het incident te bekoren, vooral ook vanwege de strenge handhaving van de FIA sinds vorig jaar en de nog strengere regels dit die jaar erop nagehouden worden door het autosportorgaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen zorgt voor reacties op social media na middelvinger vanuit de cockpit

Middelvinger Verstappen 'vriendelijke geste'

Volgens Motorsport.com zou het idee dat eerst de ronde deed, namelijk dat Verstappen die middelvinger naar een fotograaf van Williams opstak omdat hij foto's maakte van de auto van Red Bull, onterecht zijn. Het zou gaan om een 'vriendschappelijke geste' richting Williams-talent Luke Browning, die in de buurt van de pitmuur van Williams was. Dit is dan volgens de woordvoerder van de FIA meteen de eerste reden dat het autosportorgaan niet naar en straf kijkt. Vervolgens is er nog een andere reden.

Incident Verstappen op de baan

Die reden is dat het voorval gebeurde op de baan, oftewel: 'in het speelveld'. De FIA heeft de regels rondom schelden en obscene gebaren alleen ingevoerd voor interviews en momenten met de media in een omgeving van de FIA. Dat was hier niet het geval. Dit maakt ook meteen duidelijk wat de FIA gaat doen als coureur via de boardradio schelden dit seizoen: niet veel dus. Daarnaast zou het ook nog eens zo zijn dat er überhaupt geen stewards tijdens de testdagen aanwezig waren om een onderzoek te doen naar het incident.

Verstappen krijgt dus geen straf voor de middelvinger, ondanks dat het dus blijkbaar wel genoeg is voor de FIA om een statement via een woordvoerder naar buiten te brengen. De Nederlander staat natuurlijk op scherp vanwege de nieuwe flinke boetes en straffen omtrent het schelden en natuurlijk het feit dat hij qua strafpunten al in de buurt van een raceban zit.

Gerelateerd