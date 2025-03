Pierre Waché erkent dat het kleine werkvenster van de RB20 eigenlijk een bewuste keuze was. De technisch directeur benadrukt dat de potentie van de auto zeker aanwezig was en dat het verkleinde werkvenster voor een coureur als Max Verstappen normaal gesproken geen probleem zou moeten zijn. Tegelijkertijd geeft hij toe dat het team misschien iets te ver is gegaan met die filosofie.

Tijdens de testdagen bleek de RB21 een verbeterde versie van de RB20. Verstappen gaf aan dat de wagen beter reageert op zijn input, al ziet hij nog genoeg verbeterpunten. Ondertussen lijken de concurrenten zich ook flink te hebben verbeterd. Mercedes maakte in Bahrein een sterke indruk, McLaren liet met de MCL39 een solide tempo zien en ook Ferrari leek de zaken goed op orde te hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Twijfels over Red Bull: "Verstappen was zichtbaar aan het vechten met de wagen"

Visie aangepast

In gesprek met Motorsport.com legt Waché uit waar zijn team aan heeft gewerkt voor de RB21: "De 2024-auto had potentie, maar was complex om te gebruiken en ook verraderlijk in lastige omstandigheden. De auto was erg scherp en door die karakteristieken konden coureurs de auto niet in alle omstandigheden goed gebruiken. Voor dit jaar hebben we de potentie misschien een beetje verlaagd, maar moeten de coureurs de auto wel beter kunnen gebruiken." Met een wagen die lastig te besturen is, kan Verstappen vaak nog wel iets, maar het team sloeg met de RB20 wat door, zo erkent Waché. "Als je een coureur zoals Max hebt, dan kun je het window verkleinen en races winnen, maar misschien zijn we daarin te ver gegaan. Daardoor hebben we onze visie aangepast, niet helemaal [maar wel een beetje]."

Pijnpunten van RB20 wegnemen

Als Waché vervolgens de RB21 onder de loep neemt, wijst hij naar de onderhuidse veranderingen. "Hoe de auto er aan de buitenkant uitziet, is vergelijkbaar met vorig jaar - vergelijkbaar, maar niet identiek. Maar verder de hele auto is veranderd. We hebben ons vooral gericht op de karakteristieken van de auto, met onder meer de aerodynamica en de ophanging, om de coureurs een beter gevoel te geven. Het moet ook de pijnpunten van vorig jaar wegnemen. De auto is echt wel anders en we moeten zien of dat zich uitbetaalt of niet", aldus de technisch directeur van Red Bull Racing.