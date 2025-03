Twijfels over Red Bull: "Verstappen was zichtbaar aan het vechten met de wagen"

Formule 1-journalist Andrew Benson blikt bij de BBC terug op een rommelige wintertest voor Red Bull Racing. De Brit stelt dat enkele runs van Max Verstappen op vrijdag er sterk uitzagen, maar merkt ook op dat de Nederlander nog flink aan het vechten was met de RB21.

Red Bull Racing ondervond tijdens de testdagen in Bahrein enkele problemen. Zo kampte Liam Lawson met een waterdrukprobleem, waardoor hij kostbare tijd verloor. Ook voor Verstappen verliep de vrijdag niet vlekkeloos. Hij moest tijdens zijn testsessie enkele uren in de pitbox wachten, terwijl Red Bull de motorproblemen probeerde op te lossen. Uiteindelijk was Verstappen tevreden over de testdagen en zijn gevoel met de auto, al benadrukte hij dat de RB21 nog flink moet verbeteren.

Conclusies trekken is wat voorbarig

Benson zag dat Red Bull, door de verloren tijd, geen volledige racesimulaties kon rijden. "Verstappen reed op vrijdag wel een stint die er erg snel uitzag – een run van zeven ronden, waarin hij sneller was dan de gemiddelde long runs van [Oscar] Piastri en [George] Russell. Dat zou hem op een vergelijkbaar niveau plaatsen als [Lando] Norris de dag ervoor. Maar die conclusie is gebaseerd op veel aannames: zijn brandstofniveau is onbekend omdat de run zo kort was, de omstandigheden verschilden van donderdag, en de prestaties van de individuele Mercedes- en McLaren-coureurs speelden ook een rol", aldus de journalist.

Updates werken, maar niet goed genoeg

Vrijdag kwam Red Bull met een update. De neus van de RB21 was aangepast, ook was er een andere voorvleugel te zien. "Red Bull experimenteerde de hele dag met nieuwe onderdelen. Vroeg op vrijdag werd een nieuw voorvleugelontwerp gemonteerd. Later bracht de auto echter lange tijd in de garage door met gesloten deuren – een teken dat de vloer was verwijderd, aangezien teams hun garages alleen in die omstandigheden mogen afsluiten", zo wijst Benson naar mogelijke problemen. Daarnaast zag hij dat onderdelen niet het gewenste effect hadden, iets wat Verstappen ook al tussen neus en lippen liet doorschijnen. "Maar enkele snelle rondetijden zijn in testperiodes bijzonder onbetrouwbaar. Bovendien zag de auto er niet stabiel uit. Verstappen was zichtbaar aan het vechten met de wagen. De auto had op sommige plekken te weinig grip aan de voorkant en op andere juist te weinig aan de achterkant – net zoals tijdens de moeilijke periode van het team vorig jaar, toen Verstappen sprak over een auto die "losgekoppeld" aanvoelde. Hij maakte zelfs een spin in bocht één", aldus Benson.

