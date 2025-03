Olav Mol is met een theorie gekomen na de testdagen in Bahrein. De commentator denkt dat Max Verstappen en Red Bull Racing bewust verstoppertje aan het spelen waren tijdens dag twee en drie van de testdagen in Bahrein. Mol is van mening dat Red Bull zelf schrok van de eerste succesvolle dag.

In het Race Cafe van Ziggo Sport ging Mol in op de testdagen in Bahrein. Wat hem opviel, was dat Red Bull veel minder rondjes en kilometers heeft gereden tijdens de testdagen dan de concurrentie. "Ik bedoel, ik heb mijn blauwe boekje meegenomen en die staat weer helemaal vol met dingen. Laat ik een ding eruit halen, en dan moet je niet direct zeggen dat ik beren op de weg zie of allemaal gekke dingen, maar wat belangrijk is in de Formule 1 in de wintertest, is hoeveel ronden je kunt rijden. Als je ziet dat Mercedes alleen al op dag één 153 rondjes had, lijkt het niet alsof Red Bull een hele dag heeft laten liggen. Op de eerste dag rijdt Lawson 132 ronden. Bam. Top, hè? Tweede dag 91, derde dag 81 ronden"

Haalde Red Bull bewust aantal rondjes naar beneden gedurende de testdagen?

Mol zag dus een afbouw aan aantal rondjes bij Red Bull, maar volgens de Nederlander zou dit wel eens een bewust complot geweest kunnen zijn na de succesvolle eerste dag die het team had om de andere teams zand in de ogen te strooien en niet te veel weg te geven van hoe snel de auto daadwerkelijk is. "Wat nou als ze met die auto naar buiten gereden zijn en hij was zo verrassend goed, dat ze denken: k*t. Als wij hier nu alles erdoor gaan blazen, hebben we straks alle andere teams op onze nek."

Mol denkt dat Verstappen en Red Bull verrast waren

Volgens Mol wil Red Bull niet alles laten zien tijdens de testdagen en dit bewaren voor het eerste raceweekend in Australië over twee weken. Toch denkt Mol dat Red Bull niet had verwacht dat het zo zou gaan tijdens de eerste dag. "Sterker nog, hij [de auto] heeft ze misschien wel verrast. Die auto heeft het team misschien wel verrast, maar Max riep ook meteen dat de auto in ieder geval door de hele bocht hetzelfde doet. Ze hebben die problemen denk ik wel allemaal opgelost. Ik denk dat ze ontzettend veel zelfvertrouwen hebben en ze nog niet het achterste van de tong hebben laten zien."

