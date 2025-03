Ferrari kende zeker in de middagsessie op de laatste testdag in Bahrein problemen, waardoor Lewis Hamilton zijn testdag vroeg ten einde kwam. Het Italiaanse team heeft kort tekst en uitleg gegeven.

Tegenover PlanetF1 zegt een woordvoerder van Ferrari dat de auto van Hamilton vroeg naar binnen werd gehaald op dag drie als “voorzorgsmaatregel” nadat het team 'een anomalie had gezien op de telemetrie.' Op deze manier sloot Hamilton met maar 47 rondjes zijn laatste testdag af. In totaal reed Hamilton de afgelopen drie dagen 162 rondjes. Maar drie coureurs reden minder rondjes dan Hamilton, waardoor het zeker niet de voorbereiding is die de Brit zou willen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is hoeveel rondjes de coureurs hebben afgelegd tijdens de testdagen in Bahrein

Brundle analyseert auto Ferrari in Bahrein

Ook Martin Brundle kan beamen dat de auto van Ferrari er niet fantastisch uitzag van buitenaf. “Die Ferrari zag er vrijdagmiddag echt moeilijk uit om mee te rijden. Ik zat er eerder naar te kijken. Uitrijden in bocht 4, insturen in bocht 11, veel te wijd. Ook door het midden van bocht 13. Overal waar hij met zijn staart naar de wind staat, heeft Hamilton echt moeite om hem in de apex te krijgen. Het ziet er niet goed uit. Veel onderstuur in het midden van de bocht [maar] het is waarschijnlijk een van de betere bochten van [Hamiltons] ronde. Het ziet er echt heel matig uit achter het stuur, wat ze ook met die Ferrari hebben gedaan voor Hamilton, wat ze ook aan het testen zijn. Natuurlijk neem je wegen die niet altijd werken, maar dit werkt niet.”

Gerelateerd