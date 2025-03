Red Bull-teambaas Christian Horner blikt terug op de testdagen en ziet dat negen van de tien teams hetzelfde concept hanteren, maar dat Ferrari een andere afslag in de ontwikkeling heeft genomen. De Scuderia liet een prima tempo zien in Bahrein, maar hoe de daadwerkelijke krachtsverhouding is, zal tijdens het eerste raceweekend in Australië moeten blijken.

In de slotfase van het 2024-seizoen kwamen de topteams enorm dicht bij elkaar. McLaren had na de wedstrijd in Miami de snelste wagen, Red Bull kon op een goede dag ook meedingen om de zeges, maar ook Mercedes en Ferrari konden hier en daar een zege meepikken. Het zijn veelbelovende signalen voor het nieuwe seizoen, waarvan verwacht wordt dat het allemaal dicht bij elkaar zal zitten.

Artikel gaat verder onder video

RB20 was redelijke basis

Op de vraag wat Red Bull moet doen om ook met de RB21 om de zeges te kunnen knokken, legt Horner bij onder andere PlanetF1 uit: "Ik denk dat we gewoon een aantal eigenschappen van de auto van vorig jaar moeten verbeteren. En ik denk dat het team daar in het tussenseizoen heel hard aan heeft gewerkt. Laten we niet vergeten dat we vorig jaar nog negen races en vier sprintraces met die auto hebben gewonnen. We hadden dus een redelijke basis om ons op te ontwikkelen."

Ferrari valt het meeste op bij Horner

Ook Horner heeft de concurrentie in de gaten gehouden: "Maar de concurrentie is erg groot. En natuurlijk, in het laatste jaar van deze set regels, kun je de conversies zien. Ik bedoel, de auto's lijken allemaal ongelooflijk veel op elkaar vandaag, en ik denk dat het heel, heel competitief zal zijn gedurende het hele seizoen, van de eerste race tot het einde van het seizoen." Toch ziet hij bij Ferrari een ander concept: "Ik denk dat het duidelijk is dat de auto's in deze cyclus van regelgeving zijn geconvergeerd en dat ze heel erg op elkaar lijken. Ik denk dat Ferrari waarschijnlijk het meest opvalt als het gaat om het onderscheidende vermogen."

Kijker wordt in 2025 grote winnar

Linksom of rechtsom, Horner verwacht vooral de kijker de grote winnaar wordt: "Dat is dus wat de race dit jaar zo spannend gaat maken, dat sommige auto's beter bij bepaalde circuits passen dan andere, en het gaat erom om het maximale uit je platform te halen en het op de dag zelf goed te doen. Ik denk dat de grootste winnaars de fans en volgers van de sport zouden zijn. Want zoals Zak [Brown, CEO van McLaren Racing] zegt, je zou dit jaar makkelijk acht winnaars kunnen hebben, en weet je, er zitten ook nog wat curveballs tussen. Het zou echt heel open kunnen zijn", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

Gerelateerd