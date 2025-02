Mercedes toont voor het eerst 'echte' W16 voor komend seizoen

Woensdag beginnen de testdagen in F1 en steeds meer teams laten voorafgaand al een beetje in hun kaarten kijken. Zo heeft Mercedes nu haar W16 'echt' gelanceerd, twee dagen voor de start van de voorbereiding op het seizoen.

Vorige week werd de livery van Mercedes tijdens de show in de O2 Arena al uit de doeken gedaan. De kleuren zwart en grijs domineren, zoals al jaren het geval is. Andrea Kimi Antonelli en George Russell zullen in 2025 na jaren waarin de Silver Arrows het lastig hebben gehad, hopen stabiel voorin mee te kunnen doen met de W16. De auto waarmee het moet gebeuren is nu door Mercedes officieel en compleet getoond is aan de buitenwereld.

Artikel gaat verder onder video

Introducing the Mercedes-AMG F1 W16 🤍🖤 pic.twitter.com/Gs244BRH8R — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 24, 2025

Gerelateerd