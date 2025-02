Ferrari-teambaas Fred Vasseur werkte al samen met Lewis Hamilton voordat de Brit actief was in Formule 1, en geeft toe dat Hamilton "niet meer dezelfde is" als in 2006, toen het duo samen de GP2-titel won.

Vasseur was lang actief in de junior-categorieën voordat hij de promotie maakte naar Formule 1. In 2023 mocht hij Mattia Binotto vervangen bij Ferrari, en de nieuwe teambaas worden van het Italiaanse team. De Fransman heeft erg veel aanzien in de paddock, en staat bekend om zijn kalmte; hij raakt niet in paniek als dingen niet goed lopen, maar loopt ook niet te hard van stapel als er succes wordt geboekt. Het lijkt een goede match te zijn, gezien Ferrari in 2024 ternauwernood de constructeurstitel misliep - voor het eerst sinds 2012 had het team überhaupt kans op een titel in de laatste race van het seizoen - en met Hamilton de laatste stap wil gaan zetten. Red Bull Racing en McLaren zullen verschalkt moeten worden in het laatste jaar voor de reglementen flink op de schop gaan.

Hamilton niet meer dezelfde

De keuze van Ferrari om Hamilton aan te trekken ten koste van Carlos Sainz Junior is door velen bekritiseerd, maar Vasseur kent Hamilton, en weet dat het absoluut de goede keuze is, en dat de 40-jarige coureur nog altijd een complete coureur is van topniveau. “Hij liet in Abu Dhabi zien dat hij de snelheid heeft, door achteraan te starten en terug te komen naar P4, waarbij hij Russell in de laatste ronde inhaalde," vertelt Vasseur bij de mediadag van Ferrari. “Hij is niet meer dezelfde; hij is 20 jaar ouder dan toen we voor het eerst samen waren! Iedereen verandert, verbetert, ontwikkelt zich. Hij is zeker veel volwassener, veel meer ervaren en hij past perfect bij het team van vandaag de dag. Dat is precies waar ik naar op zoek was, voor het team, voor mij, voor Charles - ik denk dat het de perfecte combinatie is.”

